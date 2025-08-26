logo

Не выбрасывайте апельсиновую кожуру: она намного полезнее, чем считается
Не выбрасывайте апельсиновую кожуру: она намного полезнее, чем считается

ТОП советов, как использовать апельсиновые шкурки

26 августа 2025, 14:23
Общеизвестно, что апельсины являются источником витамина C. Однако большинство людей выбрасывают апельсиновые шкурки, не догадываясь, насколько они полезны. Они содержат гораздо больше питательных веществ, чем сам фрукт, и могут помочь улучшить здоровье.

Кожура апельсина богата витаминами A, B, C, кальцием, фосфором, магнием, а также флавоноидами и полифенолами. В 100 г апельсиновой кожуры содержат около 136 мг витамина C – это больше, чем половина суточной нормы для взрослого человека. Кроме того, она является источником пектина – растворимой клетчатки. Она помогает нормализовать пищеварение, улучшить перистальтику кишечника и избежать запоров.

Апельсиновая кожура также содержит антиоксиданты. Они нейтрализуют свободные радикалы, вызывающие старение клеток и развитие хронических заболеваний. В частности, она богата D-лимонен – вещество, которое может снижать риск развития некоторых видов рака, включая рак кожи. Содержащиеся в кожуре полифенолы обладают противовоспалительными свойствами и помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Еще одно важное преимущество апельсиновой кожуры – улучшение здоровья кишечника. Она содержит пребиотики – углеводы, стимулирующие рост полезных бактерий в пищеварительном тракте. Это способствует улучшению микрофлоры и общего состояния пищеварительной системы.

Апельсиновую кожуру можно употреблять в виде порошка, добавлять к выпечке, салатам, напиткам или просто жевать небольшие кусочки. Важно тщательно мыть кожуру перед употреблением во избежание попадания пестицидов и химикатов. Также следует начинать с малых порций, ведь большое количество клетчатки может вызвать вздутие живота или дискомфорт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему полезно жевать кожуру лимона.



