Не выбрасывайте апельсиновую кожуру: она намного полезнее, чем считается

Кречмаровская Наталия
Общеизвестно, что апельсины являются источником витамина C. Однако большинство людей выбрасывают апельсиновые шкурки, не догадываясь, насколько они полезны. Они содержат гораздо больше питательных веществ, чем сам фрукт, и могут помочь улучшить здоровье.
Апельсин. Иллюстративное фото
Кожура апельсина богата витаминами A, B, C, кальцием, фосфором, магнием, а также флавоноидами и полифенолами. В 100 г апельсиновой кожуры содержат около 136 мг витамина C – это больше, чем половина суточной нормы для взрослого человека. Кроме того, она является источником пектина – растворимой клетчатки. Она помогает нормализовать пищеварение, улучшить перистальтику кишечника и избежать запоров.
Апельсиновая кожура также содержит антиоксиданты. Они нейтрализуют свободные радикалы, вызывающие старение клеток и развитие хронических заболеваний. В частности, она богата D-лимонен – вещество, которое может снижать риск развития некоторых видов рака, включая рак кожи. Содержащиеся в кожуре полифенолы обладают противовоспалительными свойствами и помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Еще одно важное преимущество апельсиновой кожуры – улучшение здоровья кишечника. Она содержит пребиотики – углеводы, стимулирующие рост полезных бактерий в пищеварительном тракте. Это способствует улучшению микрофлоры и общего состояния пищеварительной системы.
Апельсиновую кожуру можно употреблять в виде порошка, добавлять к выпечке, салатам, напиткам или просто жевать небольшие кусочки. Важно тщательно мыть кожуру перед употреблением во избежание попадания пестицидов и химикатов. Также следует начинать с малых порций, ведь большое количество клетчатки может вызвать вздутие живота или дискомфорт.
