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Не только устрицы: 5 продуктов, которые разбудят страсть

Эти продукты могут усилить страсть и влечение

сегодня, 19:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Говоря о продуктах-афродизиаках большинству людей сразу в голову приходят устрицы. Но усилить сексуальное влечение можно не только с помощью этого деликатеса. Оказывается, возбуждающими свойствами владеют самые обычные продукты, которые можно найти на любой кухне. Что же входит в этот список?

Не только устрицы: 5 продуктов, которые разбудят страсть

какие продукты усиливают либидо / фото: depositphotos.com

Мед

Этот продукт способен не только укрепить иммунитет, но и усилить сексуальное влечение. Оказывается, что бор, входящий в состав меда, повышает в организме уровень тестостерона, а этот гормон отвечает за либидо как мужчин, так и женщин. 

Базилик

Его очень часто используют в кулинарии и считают символом любви. В базилике содержится много витаминов, минералов и полезных веществ, которые положительно влияют на нервную систему и мужское здоровье. 

Гранат

Его называют плодом любви и страсти. Согласно легенде, первое гранатовое дерево посадила богиня любви Афродита и от нее плоды этого дерева получили способность влиять на плодовитость. Еще доказано, что гранат богат на антиоксидантные вещества, которые улучшают работу кроветворной системы, а это в свою очередь повышает сексуальное желание. 

Анис

Популярная приправа, которая придает блюдам будоражащий вкус и аромат. Оказывается, что в семенах аниса есть большое количество веществ, которые стимулируют выработку гормона эстрогена в организме. 

Мускатный орех

Исследователи, проведя опыты на лабораторных грызунах, подтвердили, что мускатный орех также имеет возбуждающие свойства. Животные, употребляющие орех, спаривались в 2 раза активнее, чем те, которые воздерживались от продукта. Но стоит быть осторожнее, ведь в больших дозировках мускатный орех неблагоприятно влияет на психическое состояние. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогут сказать "нет" усталости. 


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Источник: https://www.wday.ru/dom-eda/soh/top-5neizvestnye-afrodiziaki/
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