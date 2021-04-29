Не только молоко: продукты, которые укрепляют кости

Чтобы кости и зубы были крепкими, необходимо, чтобы в рационе было достаточно кальция. Оказалось, что получить его можно не только с молочных продуктов. Эксперты рассказали, чем необходимо обогатить свой рацион.

Какие продукты помогают укрепить кости (фото из открытых источников)

Абрикосы, курага

Если хотите укрепить костную систему, тогда нужно есть абрикосы или курагу — в них много витаминов (А, В, С, К), а также ценных макроэлементов. Эти вкусные фрукты выводят из организма соли, которые задерживают воду и могут привести к проблемам со здоровьем.

Кокос

Эксперты говорят, что употребление мякоти кокоса может защитить от остеопороза (заболевание, связанное с потерей кальция в костях, — прим. авт.). Кокосовая вода содержит много кальция, который необходим для укрепления костей и зубов. Но не стоит забывать, что кокос может вызвать и аллергическую реакцию, поэтому контролируйте дозировку его употребления.

Тыквенные семечки

Восстановить плотность костей можно с помощью тыквенных семечек, в составе которых много цинка и уйма других необходимых организму элементов. Употреблять их лучше в сыром виде.

Печень

Речь идет о говяжьей, куриной печени и даже печени трески. Все эти продукты благоприятно действуют на костную систему, поддерживают здоровье зубов, волос и кожи. Так что периодически включайте их в свой рацион.

Кунжут

Диетологи говорят, что семена кунжута лидируют по содержанию кальция, а еще в их составе много железа, цинка, клетчатки и других макроэлементов. Из кунжута хорошо усваивается кальций, поэтому добавляйте этот продукт в повседневные блюда.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что миллионы людей в мире страдают остеопорозом — заболеванием, связанным с потерей кальция в костях. Эту болезнь неслучайно называют невидимой, ведь многие годы она развивается скрыто.

Эксперты рассказали, какой овощ нужно употреблять для профилактики возникновения недуга, чтобы укрепить костную систему.

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