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Не только молоко: продукты, которые укрепляют кости

Эксперты назвали продукты, которыми необходимо обогатить рацион, потому что они укрепляют кости

29 апреля 2021, 18:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Чтобы кости и зубы были крепкими, необходимо, чтобы в рационе было достаточно кальция. Оказалось, что получить его можно не только с молочных продуктов. Эксперты рассказали, чем необходимо обогатить свой рацион.

Не только молоко: продукты, которые укрепляют кости

Какие продукты помогают укрепить кости (фото из открытых источников)

Абрикосы, курага

Если хотите укрепить костную систему, тогда нужно есть абрикосы или курагу — в них много витаминов (А, В, С, К), а также ценных макроэлементов. Эти вкусные фрукты выводят из организма соли, которые задерживают воду и могут привести к проблемам со здоровьем. 

Кокос

Эксперты говорят, что употребление мякоти кокоса может защитить от остеопороза (заболевание, связанное с потерей кальция в костях, — прим. авт.). Кокосовая вода содержит много кальция, который необходим для укрепления костей и зубов. Но не стоит забывать, что кокос может вызвать и аллергическую реакцию, поэтому контролируйте дозировку его употребления. 

Тыквенные семечки

Восстановить плотность костей можно с помощью тыквенных семечек, в составе которых много цинка и уйма других необходимых организму элементов. Употреблять их лучше в сыром виде. 

Печень

Речь идет о говяжьей, куриной печени и даже печени трески. Все эти продукты благоприятно действуют на костную систему, поддерживают здоровье зубов, волос и кожи. Так что периодически включайте их в свой рацион. 

Кунжут

Диетологи говорят, что семена кунжута лидируют по содержанию кальция, а еще в их составе много железа, цинка, клетчатки и других макроэлементов. Из кунжута хорошо усваивается кальций, поэтому добавляйте этот продукт в повседневные блюда. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что миллионы людей в мире страдают остеопорозом — заболеванием, связанным с потерей кальция в костях. Эту болезнь неслучайно называют невидимой, ведь многие годы она развивается скрыто.

Эксперты рассказали, какой овощ нужно употреблять для профилактики возникновения недуга, чтобы укрепить костную систему.


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Источник: https://www.wday.ru/dom-eda/soh/ne-tolko-moloko-15-produktov-kotorye-ukreplyayut-kosti/
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