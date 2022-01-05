Не слушайте: советы по похудению, которые не работают

После новогодних праздников многим хочется сесть на диету и подкорректировать фигуру, но есть советы по похудению, которые не только не работают, но и могут навредить здоровью. Что делать не стоит?

Советы по похудению, которые не работают (фото из открытых источников)

Детокс-диеты

Диетологи говорят, что подобные диеты и "программы по очищению" помогут сбросить пару килограмм, но вес быстро вернется. Дело в том, что в детокс-диетах ограниченное количество белка и клетчатки, а еще в соках и смузи, которые являются основой такого питания, содержится много сахара.

Отказ от углеводов

Из углеводов наш организм получает энергию, а если их ограничить в рационе, тогда организму нужно будет где-то брать заряд и он начнет заставлять нас употреблять жирную и калорийную пищу. В результате отказ от углеводов приведет к набору веса, а не наоборот.

Отказ от жирных продуктов

Не стоит в целях похудения также ограничивать себя в продуктах с высоким содержанием жиров, потому что ненасыщенные жирные кислоты благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, снижая "вредный" холестерин. А еще здоровые жиры пополняют запас энергии и помогают быстрее избавляться от лишнего веса.

Быстрые диеты

Да, вы потеряете несколько килограммов за короткий срок – но это будет не жир, а мышечная ткань, которую мы и без того теряем катастрофически быстро. Кроме того, после каждой такой диеты повышается риск эффекта "йо-йо", который мало того, что гарантирует возврат всех набранных килограммов, так еще и увеличивает риск диабета и болезней сердца.

Голодание

Самое главное правило: какого рациона вы бы не придерживались и на какой диете не сидели, вы не должны голодать. Рано или поздно обязательно произойдет срыв, только вместе с новыми килограммами вы приобретете еще и расстройство пищевого поведения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на самом деле похудеть с помощью ходьбы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!