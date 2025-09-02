Не 5 и не 7 кг: на сколько килограммов можно безопасно похудеть за месяц

Желание похудеть быстро часто толкает людей к жестким диетам и чрезмерным физическим нагрузкам. Конечно, хочется сразу сбросить многое и видеть результат. Однако врачи подчеркивают, что безопасное похудение должно быть постепенным и контролируемым.

Похудение. Иллюстративное фото

Чрезмерное снижение веса за короткий срок может привести к потере мышечной массы, нарушению метаболизма и проблемам со здоровьем.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США оптимальным считается снижение веса на 0,45-0,9 кг в неделю. Это означает, что в месяц можно безопасно потерять от 1,8 до 3,6 кг. Такой темп, по мнению врачей, позволяет организму адаптироваться к изменениям, сохранить мышечную массу и поддерживать стабильный метаболизм.

Специалисты предупреждают, что быстрое похудение часто происходит за счет потери воды, мышц и даже костной ткани, а не жира. Это может повлиять на общее состояние здоровья, снизить уровень энергии и вызвать эмоциональные колебания. К тому же не стоит резко уменьшать количество потребленных калорий, ведь это может замедлить базальный метаболизм. То есть организм будет вынужден не сжигать калории, а сохранять их.

Специалисты советуют совмещать сбалансированное питание и физическую активность для безопасного и эффективного похудения. Постепенно снизить вес без ущерба здоровью поможет уменьшение калорийности рациона, увеличение потребления белка и регулярные тренировки.

Также следует избегать модных диет, обещающих быстрые результаты, ведь они часто не снабжают организм необходимыми питательными веществами.

Напомним: портал "Комментарии" писал о спорте, который значительно улучшает потенцию.



