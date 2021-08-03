Названы три главных продукта, вызывающие прыщи

Помимо генетики и гормональных изменений на состояние кожи, в частности на появление высыпаний и прыщей, влияет питание. Врач-диетолог Харриет Смит рассказала, какие продукты лучше ограничить в рационе, если у вас начались проблемы с кожей.

Какие продукты могут вызвать прыщи (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что в молочных продуктах содержится множество витаминов и полезных веществ, например, кальций и витамин В12, но "молочку" следует временно исключить из меню или же найти этим продуктам достойную замену. Также стоит отказаться от сладких газированных напитков, конфет и различных десертов, потому что большое количество сахара негативно влияет на работу организма и в первую очередь это отражается на состоянии кожных покровов. Если вы любитель сладкого, тогда обогатите рацион медом и фруктами.

Ухудшить состояние кожи может жирная пища, в частности колбасные изделия, фаст-фуд, полуфабрикаты. В их составе много насыщенных жиров, которые бьют по здоровью. Заменить их можно рыбой жирных сортов, авокадо, оливковым маслом, потому что они богаты полезными ненасыщенными жирами.

Напомним, что не все продукты одинаково полезны для нашей красоты. Есть те, которые могут стать причиной развития проблем с кожей. Поэтому от них, как уверяют эксперты, лучше отказаться или ограничить количество в рационе. Что входит в этот список, узнайте в нашем материале.

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