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Главная Новости Здоровье диета и питание Названы ТОП-5 продуктов для развития памяти
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Названы ТОП-5 продуктов для развития памяти

Исследователи подсказали, какие продукты необходимо добавить в рацион, если хотите развить свою память

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Для улучшения памяти и полноценной работы мозга эксперты советуют добавить в свой рацион определенные продукты. Что вошло в этот список?

Названы ТОП-5 продуктов для развития памяти

Какие продукты помогают развить память / Фото: Prostock-Studio/Getty Images/iStockphoto

Жирная рыба

Одним из самых ценных компонентов в жирных сортах рыбы являются ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Их можно найти в форели, сардинах, лососе. Согласно исследованиям, эти кислоты улучшают работу памяти и помогают повысить качество работы. 

Грецкие орехи

В этом продукте также много витаминов, микроэлементов, в частности, омега-3 жирных кислот, которые положительно влияют на работу мозга и сердечно-сосудистой системы. Орехи могут стать полезным полуденным перекусом. 

Кофе

Многие люди любят этот напиток за бодрящий и тонизирующий эффект. В умеренных количествах кофе также полезен для здоровья, в частности для работы мозга. В состав напитка входят антиоксиданты, которые способствуют концентрации внимания и улучшают настроение.

Яйца

В яйцах содержится холин, который, согласно исследованиям, улучшает память и настроение. Также продукт богат на витамины, фосфор, фолиевую кислоту, кальций, магний и другие полезные вещества, положительно влияющие на организм. 

Черника

В составе этих вкусных ягод много антиоксидантов, которые улучшают работу и замедляют старение мозга. Эксперты говорят, что употребление черники способствует активизации мозга и улучшению памяти. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что хорошая память зависит от многих биохимических процессов, происходящих в организме. Если хотите сохранить здоровье своего мозга и улучшить свои когнитивные способности, медики предложили пять простых и доступных способов. 


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Источник: https://www.theladders.com/career-advice/what-are-the-best-foods-for-memory/amp
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