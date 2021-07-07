Как улучшить свою память: пять простых способов

Хорошая память зависит от многих биохимических процессов, происходящих в организме. Если хотите сохранить здоровье своего мозга и улучшить свои когнитивные способности, медики предложили пять простых и доступных способов.

Как улучшить память (фото из открытых источников)

Соблюдайте здоровую диету

Эксперты отметили, что свой рацион необходимо обогащать фруктами, овощами, бобовыми, рыбой, семенами, потому что они содержат много витаминов и полезных веществ. Благодаря этим продуктам улучшается работа мозга и укрепляется память.

Откажитесь от курения

Исследователи говорят, что курение увеличивает риск развития деменции. Дело в том, что токсины, присутствующие в составе табака, способны повреждать сосуды, по которым течет кровь по всему телу, в том числе и в мозг.

Регулярно занимайтесь спортом

Физическая активность идет на пользу всему организму. Исследование, проведенное в 2020 году, показало, что у пожилых людей, которые активно занимались спортом, память улучшилась на 30%.

Поддерживайте здоровое артериальное давление

Следите за показателями артериального давления, потому что оно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга. Ученые говорят, что у гипертоников деменция наблюдалась в несколько раз чаще.

Тренируйте свой мозг

Периодически "прокачивайте" свой мозг с помощью игр и головоломок. Приобретайте новые навыки, занимайтесь саморазвитием, потому что любое упражнение для мозга лучше, чем умственное расслабление.

Напомним, что нужно добавить в ежедневный рацион, чтобы улучшить когнитивные способности, в частности память и внимание.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки вредят мозгу и ухудшают память.

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