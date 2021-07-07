Как улучшить свою память: пять простых способов

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Светлана Шкурупий
Хорошая память зависит от многих биохимических процессов, происходящих в организме. Если хотите сохранить здоровье своего мозга и улучшить свои когнитивные способности, медики предложили пять простых и доступных способов.
Как улучшить память (фото из открытых источников)
Соблюдайте здоровую диету
Эксперты отметили, что свой рацион необходимо обогащать фруктами, овощами, бобовыми, рыбой, семенами, потому что они содержат много витаминов и полезных веществ. Благодаря этим продуктам улучшается работа мозга и укрепляется память.
Откажитесь от курения
Исследователи говорят, что курение увеличивает риск развития деменции. Дело в том, что токсины, присутствующие в составе табака, способны повреждать сосуды, по которым течет кровь по всему телу, в том числе и в мозг.
Регулярно занимайтесь спортом
Физическая активность идет на пользу всему организму. Исследование, проведенное в 2020 году, показало, что у пожилых людей, которые активно занимались спортом, память улучшилась на 30%.
Поддерживайте здоровое артериальное давление
Следите за показателями артериального давления, потому что оно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга. Ученые говорят, что у гипертоников деменция наблюдалась в несколько раз чаще.
Тренируйте свой мозг
Периодически "прокачивайте" свой мозг с помощью игр и головоломок. Приобретайте новые навыки, занимайтесь саморазвитием, потому что любое упражнение для мозга лучше, чем умственное расслабление.
Напомним, что нужно добавить в ежедневный рацион, чтобы улучшить когнитивные способности, в частности память и внимание.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки вредят мозгу и ухудшают память.
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