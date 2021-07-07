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Как улучшить свою память: пять простых способов

Медики рассказали о простых способах, которые помогают улучшить память и предотвратить ранее развитие деменции

сегодня, 10:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Хорошая память зависит от многих биохимических процессов, происходящих в организме. Если хотите сохранить здоровье своего мозга и улучшить свои когнитивные способности, медики предложили пять простых и доступных способов. 

Как улучшить свою память: пять простых способов

Как улучшить память (фото из открытых источников)

Соблюдайте здоровую диету

Эксперты отметили, что свой рацион необходимо обогащать фруктами, овощами, бобовыми, рыбой, семенами, потому что они содержат много витаминов и полезных веществ. Благодаря этим продуктам улучшается работа мозга и укрепляется память.

Откажитесь от курения

Исследователи говорят, что курение увеличивает риск развития деменции. Дело в том, что токсины, присутствующие в составе табака, способны повреждать сосуды, по которым течет кровь по всему телу, в том числе и в мозг. 

Регулярно занимайтесь спортом

Физическая активность идет на пользу всему организму. Исследование, проведенное в 2020 году, показало, что у пожилых людей, которые активно занимались спортом, память улучшилась на 30%. 

Поддерживайте здоровое артериальное давление

Следите за показателями артериального давления, потому что оно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга. Ученые говорят, что у гипертоников деменция наблюдалась в несколько раз чаще.

Тренируйте свой мозг

Периодически "прокачивайте" свой мозг с помощью игр и головоломок. Приобретайте новые навыки, занимайтесь саморазвитием, потому что любое упражнение для мозга лучше, чем умственное расслабление. 

Напомним, что нужно добавить в ежедневный рацион, чтобы улучшить когнитивные способности, в частности память и внимание. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки вредят мозгу и ухудшают память.


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Источник: https://www.eatthis.com/5-ways-to-improve-your-memory-now-say-experts/
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