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Главная Новости Здоровье диета и питание Какие четыре продукта помогут развить память и внимание
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Какие четыре продукта помогут развить память и внимание

Ученые выяснили, какие продукты необходимо добавить в рацион, если хотите развить свою память и внимание

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Исследователи давно доказали, что определенные продукты способны усилить работу головного мозга и улучшить когнитивные способности, в частности память и внимание. Что же стоит добавить в свой ежедневный рацион?

Какие четыре продукта помогут развить память и внимание

как развить память и внимание (фото из открытых источников)

Лосось 

Эта рыба, как и другие жирные сорта рыб, содержит в своем составе много витаминов и ненасыщенных омега-3 жирных кислот, необходимых для правильного функционирования нервной системы. Эксперты рекомендуют в неделю съедать минимум 1 порцию лосося или сайры, сардины, палтуса и т. д.

Черника и голубика

Начинается сезон ягод, так что обогащайте свой рацион черникой и голубикой, потому что они содержат вещества, улучшающие память и способность к освоению новой информации. Ученые из Гарварда доказали, что регулярное употребление этих ягод положительно сказывается на работе головного мозга. 

Яйца

Те, чья диета богата витаминами группы В и особенно холином, показывают лучшие результаты в тестировании работы мозга. Холин относится к веществам, с помощью которых "строится" наш организм, и необходим для правильного функционирования мозга. Это вещество можно найти в бобовых, яйцах и птице.

Капуста

Американские исследователи выяснили, что возрастные ухудшения памяти менее вероятны у тех, кто ест много овощей. Среди чемпионов по улучшению памяти — шпинат, брокколи и капуста кале.

Напомним, врач-терапевт Олеся Набокова рассказала, что постоянное использование смартфона негативно отражается на нашей памяти. Люди гораздо хуже запоминают информацию, когда они уверены в ее свободном доступе, чем в тех случаях, когда доступ ограничен. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что острые специи негативно влияют на работу головного мозга, в частности снижают память.


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Источник: https://www.popmech.ru/science/504362-kak-razvit-pamyat-i-vnimanie-4-produkta/
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