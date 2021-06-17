Какие четыре продукта помогут развить память и внимание

Исследователи давно доказали, что определенные продукты способны усилить работу головного мозга и улучшить когнитивные способности, в частности память и внимание. Что же стоит добавить в свой ежедневный рацион?

как развить память и внимание (фото из открытых источников)

Лосось

Эта рыба, как и другие жирные сорта рыб, содержит в своем составе много витаминов и ненасыщенных омега-3 жирных кислот, необходимых для правильного функционирования нервной системы. Эксперты рекомендуют в неделю съедать минимум 1 порцию лосося или сайры, сардины, палтуса и т. д.

Черника и голубика

Начинается сезон ягод, так что обогащайте свой рацион черникой и голубикой, потому что они содержат вещества, улучшающие память и способность к освоению новой информации. Ученые из Гарварда доказали, что регулярное употребление этих ягод положительно сказывается на работе головного мозга.

Яйца

Те, чья диета богата витаминами группы В и особенно холином, показывают лучшие результаты в тестировании работы мозга. Холин относится к веществам, с помощью которых "строится" наш организм, и необходим для правильного функционирования мозга. Это вещество можно найти в бобовых, яйцах и птице.

Капуста

Американские исследователи выяснили, что возрастные ухудшения памяти менее вероятны у тех, кто ест много овощей. Среди чемпионов по улучшению памяти — шпинат, брокколи и капуста кале.

Напомним, врач-терапевт Олеся Набокова рассказала, что постоянное использование смартфона негативно отражается на нашей памяти. Люди гораздо хуже запоминают информацию, когда они уверены в ее свободном доступе, чем в тех случаях, когда доступ ограничен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что острые специи негативно влияют на работу головного мозга, в частности снижают память.

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