Врач назвала фактор, серьезно ухудшающий память

Современный мир сложно представить без мобильных телефонов и других гаджетов, которые пусть и упрощают нам жизнь, но негативно влияют на здоровье, в частности на нашу память. Такими размышлениями поделилась врач-терапевт Олеся Набокова.

Специалист отметила, что постоянное использование смартфона негативно отражается на нашей памяти. Люди гораздо хуже запоминают информацию, когда они уверены в ее свободном доступе, чем в тех случаях, когда доступ ограничен.

Мобильные устройства плохо влияют и на когнитивные функции детей, у них наблюдается замедленная реакция на звуковые и световые сигналы, снижение смысловой памяти, рассеянность внимания и т.д.

Но врач отметила, что процесс снижение памяти обратим, нужно лишь заняться ее тренировкой. Например, решайте задачки, разгадывайте головоломки, занимайтесь устным счетом. Также уделяйте гаджету меньше времени, постарайтесь не использовать его за несколько часов до сна.

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