Названы лучшие диеты 2021 года: какую из них выбрать

Многие люди в погоне за красивой фигурой идут на радикальные меры и садятся на жесткие диеты, поддавая свой организм стрессу. Но есть программы питания, которые помогают худеть и при этом не вредят самочувствию.

Лучшие диеты (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Стефани Сассос составила список лучших, по ее мнению, диет 2021 года, которые научат принципам правильного питания, потому что не исключают из рациона основные группы продуктов, необходимые организму.

Итак, лучшая диета в целом — это средиземноморская. Она в основном состоит из свежих овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла. С ее помощью не произойдет резкого снижения веса, но зато она снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Лучшая диета для сердца — DASH Diet (диетический подход к борьбе с гипертонией). Эта программа питания включают много цельнозерновых, фруктов, овощей и нежирных молочных продуктов. Но придется отказаться от красного мяса и употребления алкоголя.

Лучшая диета для похудения: — "наполняющая" (волюметрическая) диета. Она также построена на правильных продуктах, в частности свежих и замороженных овощах и фруктах, цельнозерновых, бобовых, постной рыбе, нежирному мясу. Такая диета не ограничивает особо в продуктах, но для достижения эффекта нужна строгая умеренность.

Лучшая устойчивая диета — флекситарианская диета. Данная модель включает много фруктов, овощей, не мясные белки, бобовые, яйца и т. д., а еще она не призывает полностью отказываться от мяса или молочных продуктов. Но важно их ограничить в рационе!

Самая многообещающая диета — скандинавская. Принцип подбора продуктов в этой программе питания основан на сезонных овощах и фруктах, при этом остается три кита, на которых все держится: мясо, рыба и овощи. Но при этом следует исключить фаст-фуд и алкоголь.

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