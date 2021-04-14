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Названы продукты, которые способны повысить гемоглобин

Эксперты перечислили продукты, которые способны повысить в крови уровень гемоглобина

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Гемоглобин – важнейший элемент, который входит в состав крови, обеспечивая слаженную работу всего организма. Его низкий уровень опасен для здоровья, поэтому эксперты назвали продукты, способствующие его повышению в крови. Что входит в список?

Названы продукты, которые способны повысить гемоглобин

продукты, которые способны повысить гемоглобин (фото из открытых источников)

Известно, что гемоглобин транспортирует в каждую клетку крови жизненно необходимый кислород, забирая углекислый газ. Таким образом он очищает организм от продуктов распада, а значит отвечает за жизнедеятельность организма в целом. Низкий показатель этого белка в крови может спровоцировать хроническая головная боль, слабость, утомляемость, потеря концентрации и другие признаки. 

Повысить уровень гемоглобина можно за счет железа, которое содержится в красном и белом мясе. Даже небольшой порции будет достаточно, чтобы почти полностью закрыть потребность организма в железе. Дальше в списке — морепродукты (устрицы, мидии). 

Из растительных продуктов самое высокое содержание железа в спирулине и сушеных грибах. Помимо железа, они обеспечат организм различными минералами (кальций, магний цинк), витаминами и антиоксидантами, которые не только помогут избежать анемии, но и окажут положительное влияние на организм — в том числе замедлят старение.

Норму железа можно также восполнить с помощью шпината, граната, яблок, бобовых, киноа и сыра тофу. Главное, не забывайте следить за разнообразием и балансом рациона — тогда ни анемия, ни любое другое заболевание, связанное с дефицитом питательных веществ, вам не грозит.

Напомним, что представители нетрадиционной медицины назвали пять необычных способов, с помощью которых можно повысить уровень гемоглобина в крови.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты способны снизить уровень гемоглобина в крови.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/kakie-produkty-povyshayut-gemoglobin/
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