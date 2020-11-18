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Названы продукты, которые не стоит покупать в свежем виде

В обработанном виде эти продукты не менее полезны

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Эксперты назвали продукты, которые более полезны для организма в обработанном виде, нежели в свежем, потому что сохраняют свои витамины и ценные свойства. Что это за продукты?

Названы продукты, которые не стоит покупать в свежем виде

ФотоKarpenkovDenis / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Зеленый горошек

Лучше всего покупать горошек в замороженном виде, потому что он сохраняет свои витамины и полезные вещества. Свежий продукт появляется на прилавках только в сезон, а от консервированного лучше отказаться, потому что в него добавляют сахар, соль и другие добавки. 

Шпинат

Еще один продукт, который эксперты рекомендуют покупать в замороженном виде, потому что так он более полезный. А вот свежая зелень, которая полежит в холодильнике 1-2 дня быстро теряет внешний вид и свои витамины. 

Лосось

В консервированном виде лосось вполне доступен для покупки, по сравнению со свежим, да и витамина D в нем намного больше. Дело в том, что при термообработке косточки рыбы становятся мягкими, поэтому их можно употреблять, а именно в них и сосредоточена основная часть этого витамина. 

Помидоры

Эксперты говорят, что полезнее всего консервированные томаты, а не свежие. Несмотря на то, что в процессе консервации овощи теряют долю витамина С, зато количество ликопина — мощного антиоксиданта, возрастает почти в три раза. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких продуктов следует отказаться при головной боли.


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Источник: https://www.wday.ru/dom-eda/soh/5-produktov-kotorye-v-svezhem-vide-luchshe-ne-pokupat/
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