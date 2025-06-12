Названы популярные продукты, содержащие наибольшее количество пестицидов

Свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень считают полезными, ведь они насыщают организм необходимыми витаминами. Однако, кроме питательных веществ, они могут содержать и остатки пестицидов, которые используют при выращивании.

Фрукты. Иллюстративное фото

Исследователи Environmental Working Group определили продукты, содержащие больше всего остатков вредных пестицидов, пишет издание Іndependent. Следует отметить, что исследовали неорганические продукты, попадающие на полки американских магазинов, однако свойства некоторых овощей и фруктов накапливать больше пестицидов могут насторожить. В список условно "грязных" продуктов вошли следующие:

Шпинат – содержал больше остатков пестицидов по весу, чем любой другой продукт, который тестировала группа. Обнаруженные токсины могут нервную систему и вызывать тремор и судороги.

Клубника — по результатам исследования, красные фрукты были свежими продуктами, которые были загрязнены остатками пестицидов, даже после того, как их собрали и помыли. Некоторые токсины могут нарушать гормональную работу организма.

Виноград

Персики – найденные пестициды могут нанести вред нервной системе людей.

Вишни – в образцах было обнаружено в среднем пять остатков пестицидов.

Груши

Яблоки

Ежевика

Черника – найденные вещества токсичны для нервной системы человека.

Картофель – найденные токсины могут вызвать раздражение глаз и кожи, а также другие более серьезные проблемы.

Эксперты подчеркнули, что такой список – не попытка отказать потребителей от употребления свежих продуктов. Напротив, исследователи отмечают, что следует более тщательно изучать продукт и выбирать органические.

Отметим, что органические овощи — выращиваемые без использования синтетических пестицидов, гербицидов, удобрений и других искусственных химикатов. В производстве неорганических овощей используются такие химикаты.

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