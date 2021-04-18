Названы четыре фактора, которые «разрушают» печень

Печень может разрушать не только злоупотребление алкоголем. Существуют гораздо более безвредные, на первый взгляд, привычки, которые негативно влияют на ее работу и могут спровоцировать ряд заболеваний.

Какие факторы разрушают нашу печень (фото из открытых источников)

Эксперты назвали несколько факторов, которые могут навредить работе вашего главного внутреннего "фильтра":

Неправильный прием витаминов

С помощью витаминных добавок люди пытаются улучшить состояние своего здоровья, но нужно внимательно относится к их приему. Например, высокая дозировка витамина А и В3 может плохо повлиять на работу печени. Медики отмечают, что получать витамины лучше всего из правильного и разнообразного рациона.

Лечение парацетамолом

Не увлекайтесь лекарственными средствами, потому что риск навредить здоровью своей печени существенно повышается. Особенно это касается приема парацетамола, который в высоких дозировках может "разрушить" этот орган.

Любовь к фруктам

Фрукты действительно очень полезны, потому что содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов, но во всем нужно придерживаться правильной дозировки. Эксперты говорят, что большое количество фруктозы увеличивает риск ожирения печени.

Лишний вес

Проблемы с печенью могут быть вызваны лишним весом, потому что в клетках органа накапливается жир. А так называемая жирная печень со временем может перерасти в фиброз и цирроз. Если вы склонны к полноте, следите за своим рационом и контролируйте привычки, которые могут привести к ожирению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали несколько продуктов,которые ускоряют выведение вредных химических соединений с одного из важнейших органов — печени.