Названы четыре фактора, которые «разрушают» печень

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Светлана Шкурупий
Печень
может разрушать не только злоупотребление алкоголем. Существуют гораздо более
безвредные, на первый взгляд, привычки, которые негативно влияют на ее работу и
могут спровоцировать ряд заболеваний.
Какие факторы разрушают нашу печень (фото из открытых источников)
Эксперты
назвали несколько факторов, которые могут навредить работе вашего главного
внутреннего "фильтра":
Неправильный прием
витаминов
С
помощью витаминных добавок люди пытаются улучшить состояние своего здоровья, но
нужно внимательно относится к их приему. Например, высокая дозировка витамина А
и В3 может плохо повлиять на работу печени. Медики отмечают, что получать
витамины лучше всего из правильного и разнообразного рациона.
Лечение парацетамолом
Не
увлекайтесь лекарственными средствами, потому что риск навредить здоровью своей
печени существенно повышается. Особенно это касается приема парацетамола,
который в высоких дозировках может "разрушить" этот орган.
Любовь к фруктам
Фрукты
действительно очень полезны, потому что содержат много витаминов, минералов и
антиоксидантов, но во всем нужно придерживаться правильной дозировки. Эксперты
говорят, что большое количество фруктозы увеличивает риск ожирения печени.
Лишний вес
Проблемы
с печенью могут быть вызваны лишним весом, потому что в клетках
органа накапливается жир. А так называемая жирная печень со временем может
перерасти в фиброз и цирроз. Если вы склонны к полноте, следите за своим
рационом и контролируйте привычки, которые могут привести к ожирению.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали несколько продуктов,которые ускоряют выведение вредных химических соединений с одного из важнейших
органов — печени.
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