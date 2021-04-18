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Главная Новости Здоровье диета и питание Названы четыре фактора, которые «разрушают» печень
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Названы четыре фактора, которые «разрушают» печень

Эксперты рассказали, какие четыре фактора разрушительно действуют на печень

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Печень может разрушать не только злоупотребление алкоголем. Существуют гораздо более безвредные, на первый взгляд, привычки, которые негативно влияют на ее работу и могут спровоцировать ряд заболеваний.

Названы четыре фактора, которые «разрушают» печень

Какие факторы разрушают нашу печень (фото из открытых источников)

Эксперты назвали несколько факторов, которые могут навредить работе вашего главного внутреннего "фильтра":

Неправильный прием витаминов

С помощью витаминных добавок люди пытаются улучшить состояние своего здоровья, но нужно внимательно относится к их приему. Например, высокая дозировка витамина А и В3 может плохо повлиять на работу печени. Медики отмечают, что получать витамины лучше всего из правильного и разнообразного рациона.

Лечение парацетамолом

Не увлекайтесь лекарственными средствами, потому что риск навредить здоровью своей печени существенно повышается. Особенно это касается приема парацетамола, который в высоких дозировках может "разрушить" этот орган.

Любовь к фруктам

Фрукты действительно очень полезны, потому что содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов, но во всем нужно придерживаться правильной дозировки. Эксперты говорят, что большое количество фруктозы увеличивает риск ожирения печени.

Лишний вес

Проблемы с печенью могут быть вызваны лишним весом, потому что в клетках органа накапливается жир. А так называемая жирная печень со временем может перерасти в фиброз и цирроз. Если вы склонны к полноте, следите за своим рационом и контролируйте привычки, которые могут привести к ожирению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали несколько продуктов,которые ускоряют выведение вредных химических соединений с одного из важнейших органов — печени.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/117958-chetyre-faktora-kotorye-razrushayut-pechen-v-povsednevnoy-zhizni.html
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