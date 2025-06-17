Названы 6 "полезных" продуктов, которые мешают похудеть

Существует множество продуктов, которые считаются полезными, и должны помочь в борьбе с лишним весом. На обеспечение желания людей сбросить немного лишнего работает целая индустрия, однако чаще работает на себя. Не все продукты, которые называют полезными, действительно помогают снизить вес и в целом придерживаться здорового питания.

"Полезные" продукты. Иллюстративное фото

Профессор врач-консультант Франклин Джозеф отмечает, что эти продукты могут вызвать чувство голода, пишет The Sun. Среди таких продуктов специалисты называют:

Конфеты и жевательная резинка без сахара – они часто содержат искусственные подсластители, что может увеличить аппетит.

Фруктовые смузи. Организм не получает клетчатку, что вызывает резкое колебание уровня сахара в крови и провоцирует желание перекусить.

Белые углеводы обозначены как низкокалорийные. Эти продукты содержат мало клетчатки, быстро усваиваются и не насыщают организм.

Ореховые пасты, если их есть много. Пасты калорийные, так что их очень легко переесть.

Гранола и протеиновые батончики имеют высокое содержание сахара и на самом деле не насыщают организм.

Рисовые лепешки – это просто рафинированные углеводы с малой питательной ценностью.

Вместо указанных продуктов специалисты рекомендуют употреблять углеводы с высоким содержанием клетчатки, постный белок и продукты, которые дольше перевариваются. Среди них следует выбрать чечевицу, овес, фасоль, греческий йогурт и яйца. Эти продукты дольше оставляют ощущение сытости и помогают поддерживать постоянную потерю жира.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что уникальная ходьба позволит сбросить лишнее.



