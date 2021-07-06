Названы 4 самых вредных продукта для нашего мозга

Неправильное питание вредит всему организму, в том числе и мозгу, ухудшая когнитивные способности человека и повышая риск серьезных заболеваний. Эксперты назвали четыре продукта, которые лучше исключить из рациона.

Какие продукты вредят мозгу / Фото: Fotolia / lisa870

Омлет из яичных белков

Не отказывайтесь от яичных желтков, потому что они содержат холин — органическое вещество, которое необходимо для работы нервной системы и хорошей памяти. Эксперименты показали, что люди, получавшие достаточно холина, демонстрировали лучшие показатели когнитивных способностей.

Тунец

Как и другие сорта жирной рыбы, тунец богат на ненасыщенные омега-3 кислоты и другие витамины, но он накапливает в себе ртуть, а ее избыток сильно вредит организму, в частности ухудшает память и другие когнитивные функции человека. Даже омега-3 кислоты не могут нейтрализовать этот эффект. Лучше употребляйте сардины или лосося.

Сухарики и чипсы

Откажитесь от употребления чипсов и сухариков, потому что они провоцируют проблемы с памятью и внимательностью. А все дело в жирах, которые входят в их состав и мешают мозгу нормально функционировать.

Попкорн из микроволновки

Полуфабрикат для попкорна, как правило, перенасыщен трансжирами, которые серьезно повреждают стенки сосудов. А это негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и мозга.

Напомним, американские исследователи заявили, что кето-диета, главный принцип которой состоит в потреблении продуктов с минимальным количеством углеводов, способна улучшить когнитивные функции и снизить риск появления нейродегенеративных заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какое питание способно увеличить развитие мозга.

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