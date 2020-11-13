Питание, способное увеличить развитие мозга





Фото: karolinatoys

Продукты, которые вы едите во время беременности, оказывают огромное влияние на развитие мозга малыша.

Морепродукты

Большинство рыбы содержат высокие концентрации омега-3 и омега-6 жирных кислот. Рацион, богатый обоими видами омега-кислот, стимулирует производство клеток головного мозга и помогает избежать беспокойства, что может способствовать улучшению настроения у детей.

Постарайтесь изменить свой рацион как можно раньше

Исследования показывают, что употребление в пищу широкого спектра продуктов приучает ребенка в утробе к различным вкусам и запахам. Если вы едите разнообразную пищу во время беременности, к тому времени, как родится малыш, он уже будет знаком со многими запахами и вкусами, с которыми столкнется позже в жизни.

Избегайте нежелательной пищи для защиты вашего ребенка от ожирения

Нездоровая пища оказывает огромное влияние на так называемые "опиоидные рецепторы" в мозгу вашего ребенка. Эти клетки являются частью системы регулирования энергии организма. Если они не функционируют должным образом, людям труднее контролировать их потребление жиров и сахаров, чрезмерное потребление которых приводит к быстрому набору веса и ожирению уже с раннего детства.

Ешьте питательный завтрак

Исследователи обнаружили, что вещество, называемое холином, помогает детям в утробе матери формировать области мозга, связанные с памятью. Как известно, холин в высоких концентрациях встречается в свинине и ​​яйцах, поэтому жареный завтрак может обеспечить жизненно важные питательные вещества, необходимые малышу.

Правильные добавки на ранней стадии беременности

К основным питательным веществам относятся йод, фолиевая кислота и железо, все из которых трудно потреблять в достаточном количестве из продуктов. Фолиевая кислота особенно важна для развития мозга у ребенка в утробе, поэтому обязательно принимайте необходимую вам дозу ежедневно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!