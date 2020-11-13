Питание, способное увеличить развитие мозга

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Седлецкая Татьяна
Фото: karolinatoys
Продукты, которые вы едите во время беременности, оказывают
огромное влияние на развитие мозга малыша.
Морепродукты
Большинство рыбы содержат высокие концентрации омега-3 и омега-6
жирных кислот. Рацион, богатый обоими видами омега-кислот, стимулирует
производство клеток головного мозга и помогает избежать беспокойства, что может
способствовать улучшению настроения у детей.
Постарайтесь
изменить свой рацион как можно раньше
Исследования показывают, что употребление в пищу широкого
спектра продуктов приучает ребенка в утробе к различным вкусам и запахам. Если
вы едите разнообразную пищу во время беременности, к тому времени, как родится
малыш, он уже будет знаком со многими запахами и вкусами, с которыми столкнется
позже в жизни.
Избегайте
нежелательной пищи для защиты вашего ребенка от ожирения
Нездоровая пища оказывает огромное влияние на так
называемые "опиоидные рецепторы" в мозгу вашего ребенка. Эти клетки являются
частью системы регулирования энергии организма. Если они не функционируют
должным образом, людям труднее контролировать их потребление жиров и сахаров,
чрезмерное потребление которых приводит к быстрому набору веса и ожирению уже с
раннего детства.
Ешьте
питательный завтрак
Исследователи обнаружили, что вещество, называемое
холином, помогает детям в утробе матери
формировать области мозга, связанные с памятью. Как известно, холин в высоких
концентрациях встречается в свинине и яйцах, поэтому жареный завтрак может обеспечить
жизненно важные питательные вещества, необходимые малышу.
Правильные
добавки на ранней стадии беременности
К основным питательным веществам относятся йод, фолиевая
кислота и железо, все из которых трудно потреблять в достаточном количестве из
продуктов. Фолиевая кислота особенно важна для развития мозга у ребенка в
утробе, поэтому обязательно принимайте необходимую вам дозу ежедневно.
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