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Питание, способное увеличить развитие мозга

Будущее может быть труднопредсказуемым, но одно можно сказать наверняка: интеллект и быстрое мышление всегда обеспечат вашему ребенку преимущество. Чтобы ваш ребенок преуспел в школе, в институте и на работе, должно быть задействовано много факторов, но одна вещь, которую может контролировать любая мать – это то, что она ест во время беременности

сегодня, 14:42
Автор:

Седлецкая Татьяна


Питание, способное увеличить развитие мозга

Фото: karolinatoys

Продукты, которые вы едите во время беременности, оказывают огромное влияние на развитие мозга малыша.

Морепродукты

Большинство рыбы содержат высокие концентрации омега-3 и омега-6 жирных кислот. Рацион, богатый обоими видами омега-кислот, стимулирует производство клеток головного мозга и помогает избежать беспокойства, что может способствовать улучшению настроения у детей.

Постарайтесь изменить свой рацион как можно раньше

Исследования показывают, что употребление в пищу широкого спектра продуктов приучает ребенка в утробе к различным вкусам и запахам. Если вы едите разнообразную пищу во время беременности, к тому времени, как родится малыш, он уже будет знаком со многими запахами и вкусами, с которыми столкнется позже в жизни.

Избегайте нежелательной пищи для защиты вашего ребенка от ожирения

Нездоровая пища оказывает огромное влияние на так называемые "опиоидные рецепторы" в мозгу вашего ребенка. Эти клетки являются частью системы регулирования энергии организма. Если они не функционируют должным образом, людям труднее контролировать их потребление жиров и сахаров, чрезмерное потребление которых приводит к быстрому набору веса и ожирению уже с раннего детства.

Ешьте питательный завтрак

Исследователи обнаружили, что вещество, называемое холином, помогает  детям в утробе матери формировать области мозга, связанные с памятью. Как известно, холин в высоких концентрациях встречается в свинине и ​​яйцах, поэтому жареный завтрак может обеспечить жизненно важные питательные вещества, необходимые малышу.  

Правильные добавки на ранней стадии беременности

К основным питательным веществам относятся йод, фолиевая кислота и железо, все из которых трудно потреблять в достаточном количестве из продуктов. Фолиевая кислота особенно важна для развития мозга у ребенка в утробе, поэтому обязательно принимайте необходимую вам дозу ежедневно. 


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