Названо три продукта, которые снимают отечность

Отечность — неприятная проблема, с которой время от времени сталкиваются многие люди. Но правильно подобранные продукты помогают ускорить процесс выведения лишней жидкости из мягких тканей и улучшают состояние. Что это за продукты?

Какие продукты снимают отеки (фото из открытых источников)

Петрушка

Эксперты советуют включить в свой рацион петрушку, потому что она является одним из самых лучших продуктов, выводящих лишнюю жидкость из организма. Эта зелень богата на витамины и ценные вещества и не теряет своих полезных свойств даже при замораживании. Добавляйте петрушку в салаты или делайте на ее основе настой.

Гречка

Оказывается, что гречневая каша, приготовленная без соли, также эффективно выводит из организма лишнюю жидкость и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Эксперты рекомендуют не варить крупу, а заливать кипятком и оставлять на ночь — при такой термической обработке гречка сохраняет больше полезных свойств.

Болгарский перец

Также обогатите свой рацион болгарским перцем, потому что он быстро снимает отеки и выводит соль, которая и способствует задержке жидкости в организме. Кстати, этот овощ рекомендуется есть не только в сыром виде, но также в тушеном и запеченном, что даст очищающий эффект.

Напомним, что многие люди страдают от отечности, особенно рук и ног, и эта проблема может возникнуть по разным причинам. Жидкость, которая задерживается в теле, может вызвать дискомфорт, а иногда и болевые ощущения. Эксперты говорят, что как ни странно, справиться с проблемой помогут несколько напитков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-флеболог Алексей Скринник рассказал, какие продукты следует исключить из своего рациона при варикозной болезни и отеках.

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