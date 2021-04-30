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Названо три продукта, которые снимают отечность

Эксперты перечислили продукты, которые нужно добавить в рацион людям, страдающим от отечности

30 апреля 2021, 19:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Отечность — неприятная проблема, с которой время от времени сталкиваются многие люди. Но правильно подобранные продукты помогают ускорить процесс выведения лишней жидкости из мягких тканей и улучшают состояние. Что это за продукты?

Названо три продукта, которые снимают отечность

Какие продукты снимают отеки (фото из открытых источников)

Петрушка

Эксперты советуют включить в свой рацион петрушку, потому что она является одним из самых лучших продуктов, выводящих лишнюю жидкость из организма. Эта зелень богата на витамины и ценные вещества и не теряет своих полезных свойств даже при замораживании. Добавляйте петрушку в салаты или делайте на ее основе настой. 

Гречка

Оказывается, что гречневая каша, приготовленная без соли, также эффективно выводит из организма лишнюю жидкость и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Эксперты рекомендуют не варить крупу, а заливать кипятком и оставлять на ночь — при такой термической обработке гречка сохраняет больше полезных свойств.

Болгарский перец

Также обогатите свой рацион болгарским перцем, потому что он быстро снимает отеки и выводит соль, которая и способствует задержке жидкости в организме. Кстати, этот овощ рекомендуется есть не только в сыром виде, но также в тушеном и запеченном, что даст очищающий эффект.

Напомним, что многие люди страдают от отечности, особенно рук и ног, и эта проблема может возникнуть по разным причинам. Жидкость, которая задерживается в теле, может вызвать дискомфорт, а иногда и болевые ощущения. Эксперты говорят, что как ни странно, справиться с проблемой помогут несколько напитков. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-флеболог Алексей Скринник рассказал, какие продукты следует исключить из своего рациона при варикозной болезни и отеках.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/3-produkta-kotorye-snimayut-oteki-i-vyvodyat-lishnyuyu-zhidkost-iz-organizma/
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