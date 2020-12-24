Названы пять напитков для борьбы с отеками тела

Многие люди страдают от отечности, особенно рук и ног, и эта проблема может возникнуть по разным причинам. Жидкость, которая задерживается в теле, может вызвать дискомфорт, а иногда и болевые ощущения. Эксперты говорят, что как ни странно, справиться с проблемой помогут несколько напитков.

что поможет от отеков (фото из открытых источников)

Чай из одуванчика

Исследователи выяснили, что употребление этого чая способствует укреплению иммунной и нервной системы, а также напиток обладает мочегонным действием, значит ускоряет отток мочи. В составе чая из одуванчиков есть калий, который снижает уровень натрия в организме. Нужно просто добавить в горячую воду 1 ч. л. сушеного одуванчика, заварить 10-15 минут, процедить и употреблять 3 раза в день. Но перед приемом проконсультируйтесь с врачом.

Чай из петрушки

Оказывается, что петрушка — сильнодействующее лекарственное растение, которое применяется в борьбе с отеками уже много лет. Чай из петрушки помогает избавить организм от лишней жидкости, а также вымыть из тканей избыток соли, которые ее и задерживают. Для приготовления чая стоит добавить в кипяток 2 ч. л сушеных листьев растения, дать настояться 10 минут, процедить и пить 3 раза в день.

Лимонный сок

Эксперты говорят, что в борьбе с отечностью тела поможет лимонный сок, он эффективно выводит из организма токсины и лишнюю жидкость. Смешайте 2 ст. л. лимонного сока и стакан теплой воды, можно еще добавить меда. Принимайте 1 раз в течение нескольких дней.

Семена фенхеля

Исследования показали, что семена фенхеля превосходно действуют как натуральное мочегонное средство, выводя из организма избыток воды и натрия. Также напиток на основе семян фенхеля улучшает работу пищеварительной системы. Добавьте в чашку с горячей водой 1 ч. л. семян, дайте настояться, процедите и пейте 3 раза в день.

Клюквенный сок

Еще один напиток, который помогает в кратчайшие сроки избавиться от отечности. Сок из клюквы — эффективное мочегонное средство, помогающее поддерживать правильный баланс жидкости в организме. Также напиток содержит в своем составе много витаминов и ценных веществ, которые улучшают работу всех систем. Достаточно каждый день выпивать 1 стакан несладкого клюквенного сока, пока не заметите улучшений.

Но помните, что перед приемом любых лекарственных средств стоит проконсультироваться с лечащим врачом.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики определили продукт, который избавит от отеков.

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