Названо "скрытые" причины ожирения, о которых мало кто знает

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Светлана Шкурупий
С
проблемой ожирения, к сожалению, сталкивается множество людей. И не всегда
причиной такого состояния служит неправильное питание и малоактивный образ
жизни. Эксперты назвали "скрытые" причины заболевания.
Почему возникает ожирение (фото из открытых источников)
Гормоны щитовидной
железы
Щитовидная
железа — маленький, но очень важный орган, отвечающий за выработку гормонов: трийодтиронина,
тироксина и кальцитонина. Если ее работа нарушается, то может возникнуть
проблема с весом, поскольку ткани начинают накапливать лишнюю жидкость и
килограммы прибавляются.
Инсулин
Задача
этого гормона состоит в то, чтобы наполнить организм энергией. Но если вы
постоянно переедаете простые углеводы и провоцируете прыжки инсулина, система
ломается. Дело в том, что, когда уровень инсулина в крови высок, расщепление
жира заблокировано, поэтому похудеть невозможно.
Кортизол
Гормон
стресса производится, чтобы избавить нас от опасности. Обычно он производится в
ответ на стресс и мобилизует ресурсы организма. Организм человека, постоянно
находящегося в стрессе, тяжело теряет вес, потому что накапливает жир, чтобы
выжить в тяжелых условиях.
Лептин
Функция
лептина состоит в том, чтобы вовремя посылать в мозг сигнал о насыщении. Однако
время пути сигнала от желудка к мозгу занимает около 10-15 минут. За это время
мы успеваем переесть. Особенно если в меню много жирной пищи или простых
углеводов.
Грелин
Гормон
голода необходим для того, чтобы выжить. Он производится в стенках желудка и
поступает в мозг при стрессе, голодании, недосыпании или длительном перерыве в
приеме пищи. Именно грелин подбивает нас ночью встать и отправиться в
холодильник. Ешьте понемногу и часто, чтобы организм не чувствовал голода, но и
не перенасыщался.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как сбросить лишний вес даже без
посещения спортзала.
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