Названо "скрытые" причины ожирения, о которых мало кто знает

С проблемой ожирения, к сожалению, сталкивается множество людей. И не всегда причиной такого состояния служит неправильное питание и малоактивный образ жизни. Эксперты назвали "скрытые" причины заболевания.

Почему возникает ожирение (фото из открытых источников)

Гормоны щитовидной железы

Щитовидная железа — маленький, но очень важный орган, отвечающий за выработку гормонов: трийодтиронина, тироксина и кальцитонина. Если ее работа нарушается, то может возникнуть проблема с весом, поскольку ткани начинают накапливать лишнюю жидкость и килограммы прибавляются.

Инсулин

Задача этого гормона состоит в то, чтобы наполнить организм энергией. Но если вы постоянно переедаете простые углеводы и провоцируете прыжки инсулина, система ломается. Дело в том, что, когда уровень инсулина в крови высок, расщепление жира заблокировано, поэтому похудеть невозможно.

Кортизол

Гормон стресса производится, чтобы избавить нас от опасности. Обычно он производится в ответ на стресс и мобилизует ресурсы организма. Организм человека, постоянно находящегося в стрессе, тяжело теряет вес, потому что накапливает жир, чтобы выжить в тяжелых условиях.

Лептин

Функция лептина состоит в том, чтобы вовремя посылать в мозг сигнал о насыщении. Однако время пути сигнала от желудка к мозгу занимает около 10-15 минут. За это время мы успеваем переесть. Особенно если в меню много жирной пищи или простых углеводов.

Грелин

Гормон голода необходим для того, чтобы выжить. Он производится в стенках желудка и поступает в мозг при стрессе, голодании, недосыпании или длительном перерыве в приеме пищи. Именно грелин подбивает нас ночью встать и отправиться в холодильник. Ешьте понемногу и часто, чтобы организм не чувствовал голода, но и не перенасыщался.

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