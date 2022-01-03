Девять советов, как сбросить лишний вес, даже без посещения спортзала

Проблема лишнего веса довольно часто есть сложным вопросом, решить который удается не каждому. И все же похудеть в короткие сроки вполне реально, если каждый день выполнять важные рекомендации, о которых пойдет речь дальше. Как передает портал "Комментарии", журнал "Men's Health" собрал для вас самые важные 9 советов, который стоит выполнять, чтобы сбросить лишние килограммы.

Похудение. Фото: из открытых источников

Итак, первый совет – добавьте в свой рацион больше остроты, то есть, в те блюда, которые вы больше всего любите, добавляйте перца. Доказано, что те люди, которые постоянно употребляют острую пищу меньше склонны к полноте. Второй совет – полюбите лестницы. Чаще старайтесь двигаться, отдавая предпочтение подняться по ступенькам вверх, нежели на лифте. Кровь начнет быстрее циркулировать, спустя некоторое время пройдет отдышка и укрепятся ноги. Третий совет – побалуйте себя чашечкой кофе за час до тренировки. Это своеобразный допинг, который используют многие спортсмены. Выпив кофе, вы продлите время тренировки и сможете сделать намного больше упражнений.

Четвертый совет – старайтесь меньше употреблять спиртное. Для того, чтобы понять, почему это может навредить стоит обратить внимание на простой пример – в одном стакане красного вина около 150 калорий. Поэтому, если твердо решили похудеть – скажите "нет" алкоголю. Пятый совет – плотный завтрак – вам в помощь. Это поможет вам на протяжении дня больше держаться в строю, не делая паузу на ненужные и вредные перекусы.

Шестой совет – полноценный сон. Ученые выяснили, что у вас будет меньше рисков пополнеть, если будет ложиться спать до полуночи и просыпаться не позднее 7 часов. Седьмой совет – качайте свой пресс. Это один из самых эффективных методов похудеть в домашних условиях, даже не посещая тренажёрный зал.

Восьмой совет – вода – ваш друг. Больше пейте жидкости, ведь вода ускоряет обмен веществ и выводит слизь из кишечника. Ну, и девятый совет – завтракайте, обедайте и ужинайте без телевизора. Уже много раз доказано, что употребление пищи во время просмотра любимого фильма или телепередачи увеличивает количество еды, которую вы, сами того не подразумевая, съедаете и увеличиваете свой вес.

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