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Названо самое оптимальное время, когда лучше всего пить кофе с утра

Мнение экспертов касательно употребления кофе несколько разделилось

сегодня, 12:29
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Кравцев Сергей

Множество людей привыкли начинать свой день с чашки кофе. Однако, по мнению некоторых ученых, это не самая лучшая стратегия поведения и есть время, раньше которого лучше всего не смаковать этот пробуждающий ароматный напиток.

Названо самое оптимальное время, когда лучше всего пить кофе с утра

Кофе. Фото: из открытых источников

Доктор Нина Жехожек из Кембриджского университета советует не принимать утреннюю дозу кофеина до 10 утра и называет ее "бесполезной".

Дело в том, что этот напиток может нарушить производство кортизола нашим организмом. Этот гормон играет важную роль в пробуждении. Кофе же способен вызвать всплеск его уровня из-за чего человек, по словам Жехожек, ощущает "бесполезный всплеск бодрости". Из-за этого повышается толерантность к кофеину и развивается зависимость от него. 

Доктор Жехожек рекомендует отложить первую чашку после пробуждения где-то на час. 

Эксперт по сну Рекс Исап из Happy Beds высказал свое мнение, как правильно пить кофе. Он тоже выступает за часовой перерыв после пробуждения, чтобы в полной мере насладиться эффектом кофе.

Он советует подождать хотя бы час от пробуждения, чтобы действительно получить все преимущества от напитка.

По словам эксперта, в момент пробуждения в организме кортизол достигает своего пика и мы становимся более бдительными. Если пить в этот момент кофе, напиток может негативно повлиять на эти процессы и привести в будущем к толерантности к кофеину.

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Также издание "Комментарии" сообщало – кофе – это популярный напиток, который с одной стороны полезен для организма, с другой – вреден. Хотя умеренное потребление кофе может иметь некоторые преимущества, чрезмерное употребление может нанести вред определенным органам.




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