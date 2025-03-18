Названы органы, которым кофе наносит наибольший вред

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Кречмаровская Наталия
Кофе – это популярный напиток, который с одной стороны полезен для организма, с другой – вреден. Хотя умеренное потребление кофе может иметь некоторые преимущества, чрезмерное употребление может нанести вред определенным органам.
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Кофеин, содержащийся в кофе, может повысить АД и частоту сердечных сокращений. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может увеличить риск развития осложнений.
Кофе может стимулировать выработку желудочной кислоты, что может привести к изжоге, гастриту и язвенной болезни. У людей с синдромом раздраженного кишечника (СПК) кофе может усугубить симптомы.
Кофеин является стимулятором, который может вызвать тревогу, бессонницу и нервозность. У людей с тревожными расстройствами кофе может усугубить симптомы.
Напиток оказывает мочегонное действие, что может привести к обезвоживанию. У людей с заболеваниями почек это может усугубить симптомы.
Кофе может уменьшить усвоение кальция, что может увеличить риск развития остеопороза
Кофе может окрашивать зубную эмаль и способствовать развитию кариеса, а также обезвоживать кожу, что приводит к сухости и морщинам.
Чрезмерное потребление кофе может усугубить симптомы тревоги, депрессии и других психических расстройств.
Ограничьте потребление кофе. Не пейте больше 2-3 чашек кофе в день.
Пейте кофе после еды. Это поможет уменьшить раздражение желудка.
Пейте много воды. Это поможет предотвратить обезвоживание.
Избегайте употребления кофе перед сном. Это поможет предотвратить бессонницу.
Выбирайте кофе без кофеина.
Добавляйте в кофе молоко или сливки. Это поможет снизить кислотность.
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