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Названы органы, которым кофе наносит наибольший вред

На какие органы кофе влияет наиболее вредно

сегодня, 16:52
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Кофе – это популярный напиток, который с одной стороны полезен для организма, с другой – вреден. Хотя умеренное потребление кофе может иметь некоторые преимущества, чрезмерное употребление может нанести вред определенным органам.

Названы органы, которым кофе наносит наибольший вред

Иллюстративное фото

Кофеин, содержащийся в кофе, может повысить АД и частоту сердечных сокращений. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может увеличить риск развития осложнений.

Кофе может стимулировать выработку желудочной кислоты, что может привести к изжоге, гастриту и язвенной болезни. У людей с синдромом раздраженного кишечника (СПК) кофе может усугубить симптомы.

Кофеин является стимулятором, который может вызвать тревогу, бессонницу и нервозность. У людей с тревожными расстройствами кофе может усугубить симптомы.

Напиток оказывает мочегонное действие, что может привести к обезвоживанию. У людей с заболеваниями почек это может усугубить симптомы.

Кофе может уменьшить усвоение кальция, что может увеличить риск развития остеопороза

Кофе может окрашивать зубную эмаль и способствовать развитию кариеса, а также обезвоживать кожу, что приводит к сухости и морщинам.

Чрезмерное потребление кофе может усугубить симптомы тревоги, депрессии и других психических расстройств.

Как уменьшить негативное влияние кофе

Ограничьте потребление кофе. Не пейте больше 2-3 чашек кофе в день.

Пейте кофе после еды. Это поможет уменьшить раздражение желудка.

Пейте много воды. Это поможет предотвратить обезвоживание.

Избегайте употребления кофе перед сном. Это поможет предотвратить бессонницу.

Выбирайте кофе без кофеина.

Добавляйте в кофе молоко или сливки. Это поможет снизить кислотность.

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