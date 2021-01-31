logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.01.2021

BTC/USD

33591.12

ETH/USD

1345.78

LTC/USD

130.97

НБУ 31.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Названа приправа, делающая суп «питательной бомбой»
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа приправа, делающая суп «питательной бомбой»

Эта приправа обладает жгучим вкусом и насыщенным ароматом

сегодня, 15:40
Автор:

Светлана Шкурупий

На кухне каждой хозяйки найдется множество специй, с помощью которых она придает блюдам изысканный вкус и аромат. Но некоторые приправы обладают еще целым рядом полезных свойств. Зарубежный ресторатор Магда Гессер рассказала, какую специю стоит добавлять в супы, чтобы сделать из него "питательную бомбу".

Названа приправа, делающая суп «питательной бомбой»

полезные приправи (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что бульон станет не только вкусным, но еще и очень полезным, если добавить в него несколько сушеных цветов гвоздики. Блюдо сразу приобретет насыщенный вкус и приятный аромат. Но помимо этого, гвоздика благоприятно действует на работу организма, в частности укрепляет иммунитет, снижает уровень "плохого" холестерина в крови, улучшает работу пищеварения и обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. 

Известно, что в этой приправе содержится железо, калий, фосфор, кальций, цинк и другие ценные вещества. Именно поэтому ее добавление в суп, который сам по себе содержит много витаминов, делает его невероятно питательным и полезным. 

Ресторатор также отметила, что подобными свойствами обладают и другие специи, например, корица, имбирь, розмарин, куркума, шалфей. В них много антиоксидантов и других микроэлементов, которые необходимы для поддержания здоровья. 

Напомним, недавно ученые назвали специю, которая способна улучшить работу печени. Ею оказался кардамон — он обладает мочегонным действием, а значит помогает быстро очистить организм от токсинов и шлаков, снижая нагрузку на печень. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая приправа, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, поможет сохранить молодость и упругость кожи.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.7mednews.ru/eat/20469-priprava-kotoraya-sdelaet-sup-pitatelnoy-bomboy.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ