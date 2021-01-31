Названа приправа, делающая суп «питательной бомбой»

На кухне каждой хозяйки найдется множество специй, с помощью которых она придает блюдам изысканный вкус и аромат. Но некоторые приправы обладают еще целым рядом полезных свойств. Зарубежный ресторатор Магда Гессер рассказала, какую специю стоит добавлять в супы, чтобы сделать из него "питательную бомбу".

полезные приправи (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что бульон станет не только вкусным, но еще и очень полезным, если добавить в него несколько сушеных цветов гвоздики. Блюдо сразу приобретет насыщенный вкус и приятный аромат. Но помимо этого, гвоздика благоприятно действует на работу организма, в частности укрепляет иммунитет, снижает уровень "плохого" холестерина в крови, улучшает работу пищеварения и обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.

Известно, что в этой приправе содержится железо, калий, фосфор, кальций, цинк и другие ценные вещества. Именно поэтому ее добавление в суп, который сам по себе содержит много витаминов, делает его невероятно питательным и полезным.

Ресторатор также отметила, что подобными свойствами обладают и другие специи, например, корица, имбирь, розмарин, куркума, шалфей. В них много антиоксидантов и других микроэлементов, которые необходимы для поддержания здоровья.

Напомним, недавно ученые назвали специю, которая способна улучшить работу печени. Ею оказался кардамон — он обладает мочегонным действием, а значит помогает быстро очистить организм от токсинов и шлаков, снижая нагрузку на печень.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая приправа, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, поможет сохранить молодость и упругость кожи.

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