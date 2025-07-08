Названа чудодейственная приправа, которая наверняка снизит высокое артериальное давление

Около 50% взрослого населения испытывают проблемы с артериальным давлением, в частности страдают гипертонией. Хотя во многих случаях необходимо медикаментозное лечение, правильное питание также имеет решающее значение для контроля этого состояния. Как отмечает издание EatingWell, обычные кулинарные специи, в частности, орегано, могут помочь стабилизировать давление естественным путем.

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Орегано – это не только ароматная приправа, но и ценный источник антиоксидантов. Эти вещества защищают организм от свободных радикалов, которые могут вызвать окислительный стресс и нарушение клеточных функций. Результаты исследований показывают, что растительная диета с большим содержанием антиоксидантов, включая орегано, может способствовать снижению артериального давления у людей с гипертонией.

Сертифицированная диетология Мелисса Аззаро отмечает, что орегано издавна использовали как натуральное средство для борьбы с высоким давлением, аллергиями, диабетом и даже респираторными заболеваниями. Его эффективность связана с биоактивным веществом карвакрол, которое показало потенциальные преимущества в исследованиях на животных и в лабораторных условиях. Хотя исследования на людях пока ограничены, польза от умеренного потребления орегано очевидна.

Диетология и кулинарная эксперт Эбби Геллман добавляет, что орегано прекрасно сочетается не только с итальянскими блюдами вроде пиццы или маринары, но и широко используется в греческой, испанской и мексиканской кухнях.

Однако важно избегать непроверенных добавок или концентрированных масел орегано — безопаснее всего употреблять натуральные сушеные или свежие листья этой специи.

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