logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Названа чудодейственная приправа, которая наверняка снизит высокое артериальное давление
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа чудодейственная приправа, которая наверняка снизит высокое артериальное давление

Орегано содержит большое количество сильнодействующих антиоксидантов, способствующих укреплению здоровья и защиты организма от вредных воздействий.

8 июля 2025, 16:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Около 50% взрослого населения испытывают проблемы с артериальным давлением, в частности страдают гипертонией. Хотя во многих случаях необходимо медикаментозное лечение, правильное питание также имеет решающее значение для контроля этого состояния. Как отмечает издание EatingWell, обычные кулинарные специи, в частности, орегано, могут помочь стабилизировать давление естественным путем.

Названа чудодейственная приправа, которая наверняка снизит высокое артериальное давление

Фото: из открытых источников

Орегано – это не только ароматная приправа, но и ценный источник антиоксидантов. Эти вещества защищают организм от свободных радикалов, которые могут вызвать окислительный стресс и нарушение клеточных функций. Результаты исследований показывают, что растительная диета с большим содержанием антиоксидантов, включая орегано, может способствовать снижению артериального давления у людей с гипертонией.

Сертифицированная диетология Мелисса Аззаро отмечает, что орегано издавна использовали как натуральное средство для борьбы с высоким давлением, аллергиями, диабетом и даже респираторными заболеваниями. Его эффективность связана с биоактивным веществом карвакрол, которое показало потенциальные преимущества в исследованиях на животных и в лабораторных условиях. Хотя исследования на людях пока ограничены, польза от умеренного потребления орегано очевидна.

Диетология и кулинарная эксперт Эбби Геллман добавляет, что орегано прекрасно сочетается не только с итальянскими блюдами вроде пиццы или маринары, но и широко используется в греческой, испанской и мексиканской кухнях.

Однако важно избегать непроверенных добавок или концентрированных масел орегано — безопаснее всего употреблять натуральные сушеные или свежие листья этой специи.

Как уже писали "Комментарии", соль или хлорид натрия являются незаменимым веществом для организма человека. Однако чрезмерное потребление соли может привести к развитию различных заболеваний.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости