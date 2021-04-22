logo
Русский Українська

BTC/USD

54948.79

ETH/USD

2583.87

LTC/USD

281.51

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Названа безопасная для здоровья порция шашлыка
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа безопасная для здоровья порция шашлыка

Диетолог Анна Ивашкевич рассказала, сколько шашлыка рекомендуется съедать за один раз, чтобы не навредить здоровью

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Весной наступает сезон шашлыков, потому что все соскучились по теплым солнечным денькам и природе. Но диетолог Анна Ивашкевич напоминает любителям мяса, что шашлык — блюдо довольно тяжелое для желудка, поэтому злоупотреблять им нельзя.

Названа безопасная для здоровья порция шашлыка

Названа безопасная порция шашлыка для здоровья / Depositphotos

Специалист отметила, что чаще всего для приготовления шашлыка выбирают свинину, баранину и говядину, но эти виды мяса более жесткие из-за большого количества соединительных тканей. Огромные порции мяса могут серьезно ударить по здоровью, в частности навредить поджелудочной железе, вызвать тяжесть в желудке, метеоризм, тошноту и другие расстройства желудочно-кишечного тракта.

Диетолог рекомендует за раз съедать не более 200-300 граммов шашлыка, тогда удар по организму будет минимальный. Вряд ли кто-то сможет осилить 1 килограмм жареного мяса за один присест, но стоит понимать, что это будет губительным для здоровья, поэтому лучше даже не пробовать.

Также специалист рекомендует отдавать предпочтение мясу молодых животных с малым количеством жировых вкраплений, потому что оно будет лучше усваиваться организмом. Хотя количество съеденного продукта зависит не только от его качества, но и от вашей физической активности, возраста и даже пола.

Напомним, что не всякое мясо одинаково полезно для организма. Диетологи рассказали, какое лучше не использовать для приготовления шашлыка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что свинина занимает особое место среди всех видов мяса. Но специалисты предупреждают, что она крайне негативно влияет на состояние здоровья. Почему стоит отказаться от этого вида мяса


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://aif.ru/food/diet/skolko_mozhno_sest_shashlyka_za_raz_bez_ushcherba_zdorovyu
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ