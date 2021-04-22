Названа безопасная для здоровья порция шашлыка

Весной наступает сезон шашлыков, потому что все соскучились по теплым солнечным денькам и природе. Но диетолог Анна Ивашкевич напоминает любителям мяса, что шашлык — блюдо довольно тяжелое для желудка, поэтому злоупотреблять им нельзя.

Названа безопасная порция шашлыка для здоровья / Depositphotos

Специалист отметила, что чаще всего для приготовления шашлыка выбирают свинину, баранину и говядину, но эти виды мяса более жесткие из-за большого количества соединительных тканей. Огромные порции мяса могут серьезно ударить по здоровью, в частности навредить поджелудочной железе, вызвать тяжесть в желудке, метеоризм, тошноту и другие расстройства желудочно-кишечного тракта.

Диетолог рекомендует за раз съедать не более 200-300 граммов шашлыка, тогда удар по организму будет минимальный. Вряд ли кто-то сможет осилить 1 килограмм жареного мяса за один присест, но стоит понимать, что это будет губительным для здоровья, поэтому лучше даже не пробовать.

Также специалист рекомендует отдавать предпочтение мясу молодых животных с малым количеством жировых вкраплений, потому что оно будет лучше усваиваться организмом. Хотя количество съеденного продукта зависит не только от его качества, но и от вашей физической активности, возраста и даже пола.

Напомним, что не всякое мясо одинаково полезно для организма. Диетологи рассказали, какое лучше не использовать для приготовления шашлыка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что свинина занимает особое место среди всех видов мяса. Но специалисты предупреждают, что она крайне негативно влияет на состояние здоровья. Почему стоит отказаться от этого вида мяса?

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