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Названа безопасная для организма доза пива в день

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько пива можно выпить в день без вреда для здоровья

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Пиво — популярный алкогольный напиток, но в умеренных дозах он может положительно влиять на состояние здоровья. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько в день можно употреблять хмельного напитка.

Названа безопасная для организма доза пива в день

Пиво (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что в составе пива есть витамины В1 и В2, селен, которые важны для поддержания иммунитета и нервной системы, а также витамин РР, то есть никотиновая кислота, улучшающая работу сердца. 

По словам Елены Соломатиной, пиво, приготовленное из натуральных продуктов, ускоряет метаболизм, снижает стресс и депрессию, а также положительно действует на желудочно-кишечный тракт. Но злоупотреблять напитком не стоит. Допустимая суточная норма пива в день не должна превышать 300 миллилитров. 

Более того, пиво не рекомендуется употреблять на голодный желудок, поскольку это может спровоцировать приступы и спазмы в желудке.

Говоря о безалкогольном и слаобоалкогольном пиве, эксперт отметила, что оно имеет такое же негативное воздействие на организм, как и алкогольное, если его употреблять в большом количестве.

Напомним, что пиво и чипсы — отличная комбинация, которая, как оказалось, может приобрести новую полезную функцию и помочь в борьбе с изменением климата. Но как?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что диетолог Елена Соломатина рассказала, что самой вредной закуской к пиву являются чипсы, потому что в их составе много трансжиров, соли, крахмала, сахара и различных искусственных добавок, которые очень вредят организму.

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Источник: https://storinka.com.ua/2021/12/nazvana-bezopasnaa-dla-organizma-doza-piva-v-den/
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