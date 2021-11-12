Назван самый полезный фрукт для мужского здоровья

Ученые в ходе исследований доказали, что мужчинам необходимо обогащать свой рацион гранатом и его соком, потому что они обладают целым рядом полезных веществ. Что же особенного в этом фрукте?

Какой фрукт полезен для мужского здоровья / Фото: pixabay.com

Исследователи провели эксперимент, результаты которого показали, что ежедневное употребление натурального гранатового сока снижает на 30% риск появления холестериновых бляшек, а также напиток в среднем на 9% понижает давление. То есть, витамины и вещества, содержащиеся в гранате, предотвращают заболевания сердечно-сосудистой системы.

Калифорнийские ученые Лей Ванг, Андре Алкон и Джефри Хоу отметили, что в составе фрукта есть мощные антиоксиданты, которые могут оставить клетки рака простаты от метастазирования и, возможно, даже убить их.

Кроме этого, по данным американских экспертов, гранатовый сок повышает уровень тестостерона, помогая мужчинам сохранять силу и физическую форму.

А еще гранат богат на эллаговую кислоту, которая снижает в организме уровень резистина — гормона, отвечающий за выработку инсулина. Таким образом, фрукт может быть полезным в качестве профилактической меры для мужчин, склонных к повышению сахара крови.

Напомним, что мужчины значительно больше, чем женщины, склонны к употреблению вредной еды. Как результат — уже к тридцати годам мужчины оказываются не в лучшей форме. Чтобы вы могли контролировать свое питание, мы расскажем вам, какие продукты могут больше всего навредить мужчинам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученый Янь Чжэна вместе с командой провел исследование и определил диету, которая способна увеличить продолжительность жизни.

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