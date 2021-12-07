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Назван продукт, восстанавливающий работу кишечника

Американские врачи-диетологи назвали продукт, который поможет нормализовать работу кишечника

сегодня, 18:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Кишечник — это не только орган пищеварения, но и часть иммунной системы, поэтому нужно бережно к нему относиться, а в случае "сбоя" сразу принимать меры. Американские специалисты назвали продукт, который поможет эффективно восстановить его работу.

Назван продукт, восстанавливающий работу кишечника

Гранат (фото из открытых источников)

При проблемах с кишечником, эксперты советуют обогатить рацион гранатом, который содержит витамины С, В, Р, а также йод, железо, магний, калий, фосфор и другие вещества, необходимые для поддержания всего организма, а частности желудочно-кишечного тракта.

Врачи говорят, что в составе граната есть клетчатка, который улучшает пищеварение, предотвращая запоры и другие нарушения. При этом, получить этот компонент можно только из зерен, а не из сока. 

Также этот продукт богат на антоцианы — мощные антиоксиданты, которые снижают в крови уровень "вредного" холестерина и предотвращают развитие опасных заболеваний, нейтрализуя действие свободных радикалов в организме.

Напомним, что диетолог и автор книги "Спортивное питание" Эми Гудсон отметила, что лучшим продуктом для кишечника является овсянка. В ее составе есть много клетчатки, которая действует как пробиотик, помогая поддерживать нормальную микрофлору органа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что биологические часы человека влияют на группу иммунных клеток, которые дают заряд для работы всего кишечника. 

Читайте также, что постоянные проблемы с кишечником могут привести к артриту, гормональному дисбалансу, увеличению веса, хронической усталости и даже к развитию онкологии. Поэтому очень важно заниматься оздоровлением этого органа.


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Источник: https://storinka.com.ua/2021/11/vraci-nazvali-produkt-vosstanavlivausij-rabotu-kisecnika/
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