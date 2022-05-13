Назван продукт, который поможет прожить до 100 лет

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Светлана Шкурупий
Правильное питание способно
заметно увеличить продолжительность жизни, поэтому эксперты настоятельно
рекомендуют пересмотреть свой рацион и обогатить его полезными продуктами. Известный
исследователь Дэн Бюттнер, занимающийся изучением "голубых зон", в
которых живут долгожители, назвал продукт, способный продлить жизнь до 100 лет.
Как продлить жизнь до 100 лет (фото из открытых источников)
Путешественник
рассказал, что побывал в Каролине, где выращивают один из самых полезных сортов
риса в мире — каролинский золотой рис и подчеркнул, что люди считают его
"ключом к долголетию".
Дэн
Бюттнер отметил, что этот рис — продукт народа Гулла Гичи, это уникальная
американская культура. Он отличается от азиатского сорта, у него золотистый
оттенок и более ореховый вкус.
Этот
продукт богат на различные витамины и микроэлементы, в частности витамин А,
который улучшает работу зрительной системы и помогает предотвратить такие
заболевания, как катаракта и глаукома в старческом возрасте.
Также
золотой рис помогает укрепить иммунитет, усиливая защиту от бактериальных и
вирусных заболеваний. Иная польза продукта для здоровья заключается в уменьшении
возникновения желудочно-кишечных расстройств, которые обычно приводят к диарее
и несварению желудка. В связи с этим, пищеварительный метаболизм не
функционирует нормально. Если вы начнете употреблять золотой рис, он поможет
вам облегчить пищеварительные процессы.
Помимо
этого, употребление такого риса помогает улучшить состояние сердечно-сосудистой
системы. А антиоксиданты, входящие в его состав, помогают замедлить процессы
старения.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что 101-летний мужчина назвал секреты долголетия.
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