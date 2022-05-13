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Назван продукт, который поможет прожить до 100 лет

Известный исследователь Дэн Бюттнер рассказал, какой продукт может стать "ключом к долголетию"

сегодня, 00:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Правильное питание способно заметно увеличить продолжительность жизни, поэтому эксперты настоятельно рекомендуют пересмотреть свой рацион и обогатить его полезными продуктами. Известный исследователь Дэн Бюттнер, занимающийся изучением "голубых зон", в которых живут долгожители, назвал продукт, способный продлить жизнь до 100 лет.

Назван продукт, который поможет прожить до 100 лет

Как продлить жизнь до 100 лет (фото из открытых источников)

Путешественник рассказал, что побывал в Каролине, где выращивают один из самых полезных сортов риса в мире — каролинский золотой рис и подчеркнул, что люди считают его "ключом к долголетию".

Дэн Бюттнер отметил, что этот рис — продукт народа Гулла Гичи, это уникальная американская культура. Он отличается от азиатского сорта, у него золотистый оттенок и более ореховый вкус.

Этот продукт богат на различные витамины и микроэлементы, в частности витамин А, который улучшает работу зрительной системы и помогает предотвратить такие заболевания, как катаракта и глаукома в старческом возрасте.

Также золотой рис помогает укрепить иммунитет, усиливая защиту от бактериальных и вирусных заболеваний. Иная польза продукта для здоровья заключается в уменьшении возникновения желудочно-кишечных расстройств, которые обычно приводят к диарее и несварению желудка. В связи с этим, пищеварительный метаболизм не функционирует нормально. Если вы начнете употреблять золотой рис, он поможет вам облегчить пищеварительные процессы.

Помимо этого, употребление такого риса помогает улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. А антиоксиданты, входящие в его состав, помогают замедлить процессы старения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 101-летний мужчина назвал секреты долголетия.


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Источник: https://www.eatthis.com/carb-help-you-live-to-100/
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