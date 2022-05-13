Назван продукт, который поможет прожить до 100 лет

Правильное питание способно заметно увеличить продолжительность жизни, поэтому эксперты настоятельно рекомендуют пересмотреть свой рацион и обогатить его полезными продуктами. Известный исследователь Дэн Бюттнер, занимающийся изучением "голубых зон", в которых живут долгожители, назвал продукт, способный продлить жизнь до 100 лет.

Как продлить жизнь до 100 лет (фото из открытых источников)

Путешественник рассказал, что побывал в Каролине, где выращивают один из самых полезных сортов риса в мире — каролинский золотой рис и подчеркнул, что люди считают его "ключом к долголетию".

Дэн Бюттнер отметил, что этот рис — продукт народа Гулла Гичи, это уникальная американская культура. Он отличается от азиатского сорта, у него золотистый оттенок и более ореховый вкус.

Этот продукт богат на различные витамины и микроэлементы, в частности витамин А, который улучшает работу зрительной системы и помогает предотвратить такие заболевания, как катаракта и глаукома в старческом возрасте.

Также золотой рис помогает укрепить иммунитет, усиливая защиту от бактериальных и вирусных заболеваний. Иная польза продукта для здоровья заключается в уменьшении возникновения желудочно-кишечных расстройств, которые обычно приводят к диарее и несварению желудка. В связи с этим, пищеварительный метаболизм не функционирует нормально. Если вы начнете употреблять золотой рис, он поможет вам облегчить пищеварительные процессы.

Помимо этого, употребление такого риса помогает улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. А антиоксиданты, входящие в его состав, помогают замедлить процессы старения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 101-летний мужчина назвал секреты долголетия.

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