Назван продукт, который может стать причиной деменции

Деменция является актуальной медико-социальной проблемой, которая, к сожалению, прогрессивно возрастает во всем мире. Питание — важный фактор, влияющий на развитие этого заболевания. Ученые из Университета Лидса (Великобритания) отметили, какой продукт может стать причиной его появления.

Деменция (фото из открытых источников)

Во время эксперимента, в котором взяли участие около 500 тысяч человек, специалисты выяснили, что частое употребление обработанного мяса плохо сказывается на работе организма, в частности на когнитивных функциях. Оказалось, что ежедневное включение в рацион 25 г обработанного мяса, например, порции бекона, увеличивает риск нарушения когнитивных и психических заболеваний на 44%.

При этом необработанное красное мясо (свинина, говядина или телятина) способно защищать организм от подобных состояний. Так, потребляющие около 50 г такого мяса в день имели потенциальные риски развития болезни на 19% ниже.

"Все, что мы можем сделать для изучения потенциальных факторов риска развития деменции, может помочь нам снизить уровень этого изнурительного состояния. Этот тест — первый шаг к пониманию того, может ли то, что мы едим, повлиять на этот риск", — рассказал руководитель исследования профессор Джанет Кейд.

Напомним, ученые, исходя из результатов исследования, заявили, что необходимо почаще употреблять цитрусовые, в частности апельсиновый сок, потому что они помогают в борьбе с деменцией — заболеванием нервной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что причины деменции могут по-разному повредить мозг. Возможно ли, что эти различия могут проявиться в том, как люди ходят? Новое исследование, в котором сравнивали схемы ходьбы у людей с двумя типами деменции, ответило на этот вопрос.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!