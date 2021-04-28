logo
Русский Українська

BTC/USD

54380.96

ETH/USD

2726.67

LTC/USD

255.21

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Назван продукт, который может стать причиной деменции
commentss НОВОСТИ Все новости

Назван продукт, который может стать причиной деменции

Ученые из Университета Лидса во время эксперимента заявили, что обработанное мясо может повлиять на развитие деменции

28 апреля 2021, 18:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Деменция является актуальной медико-социальной проблемой, которая, к сожалению, прогрессивно возрастает во всем мире. Питание — важный фактор, влияющий на развитие этого заболевания. Ученые из Университета Лидса (Великобритания) отметили, какой продукт может стать причиной его появления.

Назван продукт, который может стать причиной деменции

Деменция (фото из открытых источников)

Во время эксперимента, в котором взяли участие около 500 тысяч человек, специалисты выяснили, что частое употребление обработанного мяса плохо сказывается на работе организма, в частности на когнитивных функциях. Оказалось, что ежедневное включение в рацион 25 г обработанного мяса, например, порции бекона, увеличивает риск нарушения когнитивных и психических заболеваний на 44%. 

При этом необработанное красное мясо (свинина, говядина или телятина) способно защищать организм от подобных состояний. Так, потребляющие около 50 г такого мяса в день имели потенциальные риски развития болезни на 19% ниже. 

"Все, что мы можем сделать для изучения потенциальных факторов риска развития деменции, может помочь нам снизить уровень этого изнурительного состояния. Этот тест — первый шаг к пониманию того, может ли то, что мы едим, повлиять на этот риск", — рассказал руководитель исследования профессор Джанет Кейд.

Напомним, ученые, исходя из результатов исследования, заявили, что необходимо почаще употреблять цитрусовые, в частности апельсиновый сок, потому что они помогают в борьбе с деменцией — заболеванием нервной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что причины деменции могут по-разному повредить мозг. Возможно ли, что эти различия могут проявиться в том, как люди ходят? Новое исследование, в котором сравнивали схемы ходьбы у людей с двумя типами деменции, ответило на этот вопрос.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://neurosciencenews.com/processed-meat-alzheimers-18082/
Теги:
comments

Обусуждения

Василий

28 апреля 2021, 18:12

НАДУМАННАЯ ДУРЬ ЧИСТОЙ ВОДЫ. Это всё словоблудие от жыдовских фарисеев.Истина всего у них(ЖИДОВ) за семью замками.Вспомним Адольфа Гитлера и почему он уничтожал жыдов а не евреев.Подымите ЕГО и ОН Вам откроет ИСТИНУ.

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ