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Назван лучший напиток при высоком уровне сахара в крови

В этот напиток полезно еще добавлять и специи

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Назван лучший напиток при высоком уровне сахара в крови

Врач-диетолог Алексей Ковальков пояснил, почему считает кофе одним из лучших напитков при высоком сахаре в крови, характерном для диабетиков. В частности, напиток помогает бороться с перееданием, опасным при этом заболевании, передает Medikforum.

Специалист рассказал, что больным диабетом вредны частые перекусы, повышающие уровень сахара в крови. Употребление кофе является одним из лучших средств, помогающих справиться с голодом и повышенным аппетитом.

"Такой метод отказа от перекусов, как использование кофе является одним из лучших. Я сам такое практикую много лет. Кофе моментально перебивает охоту есть, это один из лучших способов борьбы с голодом", - поделился Ковальков.

Специалист объяснил, что он пьет кофе со сливками, содержащими меньше лактозы, чем молоко. Кроме того, в напиток полезно добавлять специи. Ковальков пьет кофе с перцем.

Врач-диетолог рассказал, что эффект "выключения голода" возникает благодаря содержащемуся в напитке кофеину. Данное вещество обладает свойством расщеплять гликоген в печени на глюкозу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, влияет ли кофе на похудение.


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