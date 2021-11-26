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Назван идеальный продукт для выведения шлаков

Диетолог Павел Терехов рассказал, какой продукт необходимо добавить в рацион, потому что он идеально выводит токсины из организма

сегодня, 16:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите очистить свой организм от шлаков и токсинов, тогда эксперты рекомендуют добавить в рацион обычный укроп. Что в нем особенного?

Назван идеальный продукт для выведения шлаков

Какой продукт помогает вывести токсины (фото из открытых источников)

Эта зелень содержит витамины А, С, В, ЕЕ, а также различные микроэлементы и антиоксиданты, благоприятно действующие на работу всего организма. Укроп можно добавлять в салаты, супы, маринады, потому что он не только придает пище пряный вкус, но и способствует выведению токсинов, избытка солей и лишней жидкости из организма.

Диетолог Павел Терехов отметил, что употребление зелени положительно сказывается на сердечно-сосудистой и нервной системах, пищеварении, а также процессе кроветворения.  Укроп обладает противовоспалительными свойствами, а значит является прекрасным средством для профилактики ревматоидного артрита и подагры.

Более того, продукт укрепляет иммунитет, способствуя предотвращению ряда микробных заболеваний, особенно в наружных порезах и ранах.

Напомним, что медики определили продукт, который положительно сказывается на работе почек. Им оказалась петрушка. Мало кто знает, что эта популярная салатная трава не только используется в кулинарии, но еще и служит эффективным народным средством.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чтобы вывести из организма шлаки и токсины, нужно периодически устраивать для него "генеральную уборку". Такая процедура поможет разгрузить пищеварительную систему, а также снизить нагрузку на печень и почки. Эффективно и быстро очистить организм можно с помощью напитков. Каких именно?

Читайте также, американские специалисты в ходе исследования выяснили, какой напиток помогает снижать воспалительные процессы в организме.


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Источник: https://rsport.ria.ru/20211125/organizm-1760626708.html
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