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Назван еще один продукт, способный продлить жизнь

Исследователь Дариуш Мозаффарян заявил, что омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, продлевают жизнь

28 апреля 2021, 09:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Все знают, что рацион необходимо регулярно обогащать рыбой, потому что она богата на различные витамины и полезные вещества, в частности омега-3 жирные кислоты, которые способны продлить жизнь.

Назван еще один продукт, способный продлить жизнь

Как продлить жизнь (фото из открытых источников)

Такими выводами поделились исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне. Они выяснили, что употребление рыбы, в которой содержатся омега-3 кислоты, помогает продлевать жизнь.  Специалисты пригласили для эксперимента более 2500 людей возрастом 65 и более лет, и наблюдали за показателями их здоровья в течение 16 лет. Оказалось, что добровольцы с высоким уровнем омега-3 жирных кислот в организме, жили в среднем на 2,2 года дольше, по сравнению с теми, у кого доля жирных кислот была меньше. По словам исследователей, чем выше было содержание омега-3 в крови, тем ниже была вероятность смерти в течение ближайших лет.

Результаты эксперимента показали, что у любителей рыбы общий риск смерти от заболеваний снизился на 25%, а вероятность летального исхода от проблем с сердцем — примерно на 35%, по сравнению с другими участниками.

Автор исследования Дариуш Мозаффарян отметил, что жирные ненасыщенные кислоты очень важны для поддержания организма, в частности сердечно-сосудистой системы. И их польза "монетизируется" в преклонные годы в виде дополнительных лет жизни.

Напомним, исследование ученых из Американской кардиологической ассоциации показало, что люди, которые регулярно едят перец чили, живут дольше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что всего 4 правильные привычки смогут подарить вам отличное самочувствие и долгую жизнь. Согласно научным данным, эти простые действия увеличат продолжительность жизни как минимум лет на 10.


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Источник: https://www.webmd.com/heart-disease/news/20130401/eat-fish-live-longer
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