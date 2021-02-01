Насколько важен витамин А в рационе ребенка: мнение диетолога

Постарайтесь обеспечить ребенку рекомендуемую дозу витамина А в среднем в течение нескольких дней или недели.

Продукты. Фото: moezdorovie.ru

"Витамин А играет важную роль в развитии зрения и костей и помогает защитить организм от инфекций. Витамин А также способствует здоровью и росту клеток и тканей в организме, особенно это касается волос, ногтей и кожи", — говорит диетолог Элиза Зиед.

Сколько витамина А необходимо ребенку



Возраст от 1 до 3 лет: 1 000 международных единиц (МЕ) или 300 мкг в день.

Возраст 4 лет и старше: 1 333 МЕ или 400 мкг в день.

Лучшие источники витамина А

Красочные и яркие фрукты и овощи содержат много витамина А. Вот некоторые из лучших источников:

- 1/2 стакана морковного сока: 22 567 МЕ

- 1/4 чашки вареного сладкого картофеля: 12 907 МЕ

- одна сырая морковь: 8 666 МЕ

- 1/4 чашки вареной моркови: 6 709 МЕ

- 1/4 чашки вареного шпината: 5 729 МЕ

- 1/4 чашки приготовленной капусты: 4 979 МЕ

- 1/4 чашки дыни: 1 352 МЕ

- 1/4 чашки абрикосов: 1 031 МЕ

- 1/4 стакана красного перца: 720 МЕ

- 1/4 чашки сырого шпината: 703 МЕ

- 1/4 чашки нарезанного манго: 631 МЕ

- 1/4 чашки вареной брокколи: 603 МЕ

- 1/4 чашки вареного замороженного горошка: 525 МЕ

- 1/2 чашки томатного сока: 546 МЕ

- 1/2 стакана обогащенного витамином А молока: 250 МЕ

- 1/4 чашки консервированных персиков: 236 МЕ

- 1/4 чашки свежих персиков: 125 МЕ

- 1/2 большого яйца: 160 МЕ

- 15 г сыра чеддер: 142 МЕ

Количество витамина А в пище варьируется в зависимости от размера фруктов или овощей. Дети могут съедать больше или меньше, чем показанные количества, учитывая возраст и аппетит. Оценивайте содержание питательных веществ соответственно этим показателям.

"Обычно организму приходится превращать витамин А из его неактивной формы в активную форму, чтобы использовать витамин. Обычно избыток витамина А происходит от приема добавок, которые уже содержат высокие уровни активной формы витамина. Также возможно получить слишком много активной формы витамина А из животных источников, таких как печень и молоко. Например, говяжья печень содержит 21 566 МЕ в одном ломтике", — говорит диетолог.

В отличие от животных источников, при употреблении большого количества овощей и фруктов практически невозможно получить "передозировку" витамина А. Когда вы потребляете витамин А из растительных источников, организм преобразует только то количество в активную форму, которое ему необходимо.

Дети в возрасте от 1 до 3 лет не должны получать более 2 000 МЕ (600 мкг) в день. Дети в возрасте от 4 до 8 лет не должны получать более 3 000 МЕ (900 мкг) в день. Это максимальные суммы, которые считаются безопасными, согласно исследованиям Института по пищевым продуктам и питанию.

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