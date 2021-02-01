Насколько важен витамин А в рационе ребенка: мнение диетолога

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Седлецкая Татьяна
Постарайтесь обеспечить ребенку рекомендуемую дозу витамина
А в среднем в течение нескольких дней или недели.
Продукты. Фото: moezdorovie.ru
Сколько витамина А необходимо ребенку
Возраст от 1 до 3 лет: 1 000 международных единиц (МЕ)
или 300 мкг в день.
Возраст 4 лет и старше: 1 333 МЕ или 400 мкг в день.
Лучшие
источники витамина А
Красочные и яркие фрукты и овощи содержат много витамина А.
Вот некоторые из лучших источников:
- 1/2 стакана морковного сока: 22 567 МЕ
- 1/4 чашки вареного сладкого картофеля: 12 907 МЕ
- одна сырая морковь: 8 666 МЕ
- 1/4 чашки вареной моркови: 6 709 МЕ
- 1/4 чашки вареного шпината: 5 729 МЕ
- 1/4 чашки приготовленной капусты: 4 979 МЕ
- 1/4 чашки дыни: 1 352 МЕ
- 1/4 чашки абрикосов: 1 031 МЕ
- 1/4 стакана красного перца: 720 МЕ
- 1/4 чашки сырого шпината: 703 МЕ
- 1/4 чашки нарезанного манго: 631 МЕ
- 1/4 чашки вареной брокколи: 603 МЕ
- 1/4 чашки вареного замороженного горошка: 525 МЕ
- 1/2 чашки томатного сока: 546 МЕ
- 1/2 стакана обогащенного витамином А молока: 250 МЕ
- 1/4 чашки консервированных персиков: 236 МЕ
- 1/4 чашки свежих персиков: 125 МЕ
- 1/2 большого яйца: 160 МЕ
- 15 г сыра чеддер: 142 МЕ
Количество
витамина А в пище варьируется в зависимости от размера фруктов или овощей. Дети могут съедать больше или меньше, чем показанные количества, учитывая
возраст и аппетит. Оценивайте содержание питательных веществ соответственно
этим показателям.
В отличие от животных источников, при употреблении
большого количества овощей и фруктов практически невозможно получить
"передозировку" витамина А. Когда вы потребляете витамин А из растительных источников,
организм преобразует только то количество в активную форму, которое ему
необходимо.
Дети в возрасте от 1 до 3 лет не должны получать более 2 000 МЕ (600 мкг) в день. Дети в возрасте от 4 до 8 лет не должны получать более 3 000 МЕ (900 мкг) в день. Это максимальные суммы, которые считаются безопасными, согласно исследованиям Института по пищевым продуктам и питанию.
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