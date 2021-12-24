Национальный продукт украинцев сало – очень полезно, но не для всех: кому категорически вредно

Украинцы научились использовать сало, как еду в самом разном виде. Некоторым по душе сырое с чесноком или луком, другим по вкусу зажаренное или запеченное сало, третьи предпочитают употреблять этот продукт в варенном виде или как намазку на хлеб. Как передает издание "Комментарии", диетолог Наталья Самойленко в Instagram приоткрыла секрет – в каком виде сало сохраните в себе больше всего полезных веществ.

Сало. Фото: из открытых источников

Диетолог отмечает, для тех людей, которые не испытают сложностей со здоровьем допустимая дневная доза холестерина равна 300 мг, а для тех, кто перенес инфаркт – не больше 200 мг. Если говорить проще, то, когда вы съедаете в день 30 г сала, то вы никак не рискуете повысить уровень холестерина. Наоборот, вы будете сжигать его.

Наталья Самойленко считает, что больше всего плюсов для здоровья получите, если вы будете употреблять сало соленым или маринованным. И в то же время, если вы любите поджаренное или копченное сало, то здесь о пользе для организма говорить не приходится.

Специалист отметила, если говорить о том, за что сало любят диетологи, то, в первую очередь за то, что оно содержит в себе целый спектр витаминов, а именно: А, В1, В2, В3, В6, В12, D. К тому же в нем есть кальций, цинк, фосфор, железо, магний и селен. Но несмотря на ценность такого продукта есть люди, которым сало есть не рекомендуется. Это те категории людей, которые страдают на сердечно-сосудистые заболевания. Особенно противопоказано соленое сало. Если очень хочется, то допускается употребление этого продукта, но только немного и в сыром виде.

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