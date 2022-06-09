На вкус и цвет: как выбрать клубнику без химикатов

Клубника является самой популярной летней ягодой, потому что имеет приятный кисло-сладкий вкус и содержит множество полезных веществ. Но найти вкусную и качественную клубнику — редкость в наши дни. Недобросовестные фермеры и продавцы часто пичкают ягоду химикатами, чтобы она быстрее росла и дольше сохраняла свой вид. На что следует обратить внимание при выборе клубники?

Как выбрать клубнику без химикатов / Фото: www.pexels

Аромат

Свежая клубника обладает приятным и насыщенным ароматом, поэтому не стесняйтесь взять и понюхать ягоду. Если вы узнаете "тот самый" аромат, можно переходить к оценке других критериев, если же запаха нет или он слабый, тогда не стоит покупать ягоду.

Цвет

Большое значение имеет цвет клубники, натуральная ягода имеет ярко-красный оттенок и немного блестит. А вот темно-бордовый цвет говорит о том, что ее специально подкрашивали, а это уже может быть опасно для здоровья.

Форма и размер

Эти факторы также могут о многом рассказать. В первую очередь, не стоит гоняться за слишком крупными ягодами, потому что есть вероятность, что такую клубнику накачали перед продажей водой. А вмятины на ней могут свидетельствовать о том, что ягода начала портиться.

Листья

Можно также обратить внимание на листочки. Если они насыщенного зеленого цвета — это хороший знак.

Зернышки

Посмотрите на зернышки: чем они дальше друг от друга расположены и чем они глубже сидят, тем слаще ягода.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что клубника является одной из самых полезных, и вкусных ягод поэтому, когда цены перестанут быть "кусачими", ее обязательно нужно добавить в рацион. Однако, не всем можно употреблять летнюю ягоду, потому что она имеет ряд противопоказаний.

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