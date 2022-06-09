На вкус и цвет: как выбрать клубнику без химикатов

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Светлана Шкурупий
Клубника
является самой популярной летней ягодой, потому что имеет приятный
кисло-сладкий вкус и содержит множество полезных веществ. Но найти вкусную и
качественную клубнику — редкость в наши дни. Недобросовестные фермеры и продавцы
часто пичкают ягоду химикатами, чтобы она быстрее росла и дольше сохраняла свой
вид. На что следует обратить внимание при выборе клубники?
Как выбрать клубнику без химикатов / Фото: www.pexels
Аромат
Свежая
клубника обладает приятным и насыщенным ароматом, поэтому не стесняйтесь взять
и понюхать ягоду. Если вы узнаете "тот самый" аромат, можно
переходить к оценке других критериев, если же запаха нет или он слабый, тогда
не стоит покупать ягоду.
Цвет
Большое
значение имеет цвет клубники, натуральная ягода имеет ярко-красный оттенок и
немного блестит. А вот темно-бордовый цвет говорит о том, что ее специально
подкрашивали, а это уже может быть опасно для здоровья.
Форма и размер
Эти
факторы также могут о многом рассказать. В первую очередь, не стоит гоняться за
слишком крупными ягодами, потому что есть вероятность, что такую клубнику
накачали перед продажей водой. А вмятины на ней могут свидетельствовать о том,
что ягода начала портиться.
Листья
Можно
также обратить внимание на листочки. Если они насыщенного зеленого цвета — это
хороший знак.
Зернышки
Посмотрите
на зернышки: чем они дальше друг от друга расположены и чем они глубже сидят,
тем слаще ягода.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что клубника является одной из самых
полезных, и вкусных ягод поэтому, когда цены перестанут быть
"кусачими", ее обязательно нужно добавить в рацион. Однако, не всем
можно употреблять летнюю ягоду, потому что она имеет ряд противопоказаний.
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