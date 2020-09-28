kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.09.2020

BTC/USD

10810.76

ETH/USD

359.19

LTC/USD

45.85

НБУ 29.09.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Мясной клей: как узнать, что мясо подделали
commentss НОВОСТИ Все новости

Мясной клей: как узнать, что мясо подделали

Эксперт объяснила, почему лучше выбирать мясо без этого опасного ингредиента

28 сентября 2020, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

В таких продуктах, как сыр, йогурты, кефир нередко добавляют специальный клей – трансглютаминаз. Особенно часто его используют для склейки мяса. С помощью такого мясного клея может получиться большой цельный стейк из маленьких ошметков. Как рассказала "Сегодня" пищевой технолог Елена Сидоренко, данное вещество может навредить вашему здоровью.

Мясной клей: как узнать, что мясо подделали

Трансглютаминаз, утверждает Сидоренко, это вредное вещество, вызывающее опасность развития пищевых отравлений.

"Добавление трансглютаминаза усиливает пищевые аллергии, и мы получаем избыток фермента, что может повлиять на пищеварительную систему и на проницательность кишечника", — говорит пищевой технолог.

Поэтому рекомендуется внимательно изучать состав продуктов: если там есть название трансглютаминаз, помните – это клей.

Пищевой технолог отмечает, что в Украине производители, которые добавляют этот клей, обязаны указывать это на упаковке. Помимо того, во многих странах этот химикат запрещен. К примеру, в Европе ввели специальную маркировку, чтобы обозначать продукты, в которых нет клея.

Ранее ученые рассказали о том, почему опасно часто жарить красное мясо.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости