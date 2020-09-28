Мясной клей: как узнать, что мясо подделали

В таких продуктах, как сыр, йогурты, кефир нередко добавляют специальный клей – трансглютаминаз. Особенно часто его используют для склейки мяса. С помощью такого мясного клея может получиться большой цельный стейк из маленьких ошметков. Как рассказала "Сегодня" пищевой технолог Елена Сидоренко, данное вещество может навредить вашему здоровью.

Трансглютаминаз, утверждает Сидоренко, это вредное вещество, вызывающее опасность развития пищевых отравлений.

"Добавление трансглютаминаза усиливает пищевые аллергии, и мы получаем избыток фермента, что может повлиять на пищеварительную систему и на проницательность кишечника", — говорит пищевой технолог.

Поэтому рекомендуется внимательно изучать состав продуктов: если там есть название трансглютаминаз, помните – это клей.

Пищевой технолог отмечает, что в Украине производители, которые добавляют этот клей, обязаны указывать это на упаковке. Помимо того, во многих странах этот химикат запрещен. К примеру, в Европе ввели специальную маркировку, чтобы обозначать продукты, в которых нет клея.

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