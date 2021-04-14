logo
Русский Українська

BTC/USD

63585.26

ETH/USD

2372.37

LTC/USD

271.04

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Можно отравиться: какие продукты нужно выбросить из морозилки
commentss НОВОСТИ Все новости

Можно отравиться: какие продукты нужно выбросить из морозилки

Эксперты перечислили продукты, которые стоит выбросить из морозилки

сегодня, 18:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Проведите ревизию в своей морозильной камере, пересмотрите все продукты и избавьтесь от лишнего, чтобы обезопасить свое здоровье. Возможно, некоторую еду уже давно пора оттуда вынуть?

Можно отравиться: какие продукты нужно выбросить из морозилки

Каким продукты нельзя хранить долго в морозилке (фото из открытых источников)

Кофейные зёрна

Некоторые люди кладут кофе в морозилку, чтобы дольше сохранить его свежесть. Но очень важно помнить, как долго продукт там лежал. Кофе легко впитывает влагу, вкусы и запахи и не должен находиться в морозильнике дольше 3 месяцев.

Размороженное мясо

Частая ошибка — заморозить большую порцию мяса, затем достать для приготовления, разморозить (ведь отрезать часть от заледеневшего куска весьма непросто), взять нужное количество и положить все оставшееся обратно. Однако, как только мясо начинает оттаивать, на нем могут начать размножаться бактерии, которые при повторном использовании принесут с собой отравление.

Выпечка, сыр, сливки, крем

Подобные лакомства, во-первых, впитывают в себя все посторонние запахи. Во-вторых, при длительной заморозке могут поменять текстуру. Например, если вы положили в морозильную камеру крем, чтобы позже приготовить торт, после оттаивания он может быть совершенно иным и уже не таким вкусным. Да и хранить такие продукты необходимо в герметично закрытых емкостях не дольше 3-8 дней.

Старое мороженое

Его, конечно, сложно удержать в морозильной камере долго, обычно оно быстро съедается. Но бывает и наоборот. Как ни странно, мороженое — не тот продукт, который может храниться в морозилке вечно. Если оно пролежало там дольше 3—4 месяцев, не стоит его доедать. К тому же мороженое без герметичной упаковки тоже впитывает все запахи и вкусы лежащих рядом продуктов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему помидоры нельзя хранить в холодильнике.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lisa.ru/zdorovye/642062-mozhno-otravitsya-7-produktov-kotorye-pora-vybrosit-iz-morozilnika
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ