Можно отравиться: какие продукты нужно выбросить из морозилки

Проведите ревизию в своей морозильной камере, пересмотрите все продукты и избавьтесь от лишнего, чтобы обезопасить свое здоровье. Возможно, некоторую еду уже давно пора оттуда вынуть?

Каким продукты нельзя хранить долго в морозилке (фото из открытых источников)

Кофейные зёрна

Некоторые люди кладут кофе в морозилку, чтобы дольше сохранить его свежесть. Но очень важно помнить, как долго продукт там лежал. Кофе легко впитывает влагу, вкусы и запахи и не должен находиться в морозильнике дольше 3 месяцев.

Размороженное мясо

Частая ошибка — заморозить большую порцию мяса, затем достать для приготовления, разморозить (ведь отрезать часть от заледеневшего куска весьма непросто), взять нужное количество и положить все оставшееся обратно. Однако, как только мясо начинает оттаивать, на нем могут начать размножаться бактерии, которые при повторном использовании принесут с собой отравление.

Выпечка, сыр, сливки, крем

Подобные лакомства, во-первых, впитывают в себя все посторонние запахи. Во-вторых, при длительной заморозке могут поменять текстуру. Например, если вы положили в морозильную камеру крем, чтобы позже приготовить торт, после оттаивания он может быть совершенно иным и уже не таким вкусным. Да и хранить такие продукты необходимо в герметично закрытых емкостях не дольше 3-8 дней.

Старое мороженое

Его, конечно, сложно удержать в морозильной камере долго, обычно оно быстро съедается. Но бывает и наоборот. Как ни странно, мороженое — не тот продукт, который может храниться в морозилке вечно. Если оно пролежало там дольше 3—4 месяцев, не стоит его доедать. К тому же мороженое без герметичной упаковки тоже впитывает все запахи и вкусы лежащих рядом продуктов.

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