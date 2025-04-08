Можно ли есть острую еду: что на самом деле происходит с организмом

Некоторые не представляют жизни без пикантного вкуса, другие — избегают острого. Но, пока у человека нет проблем со здоровьем, не каждый из нас задумывается, а как влияет такая еда на организм человека.

Острая пища. Фото из открытых источников

Диетолог Аманда Сауседа рассказала, что компонент перца чили, который вызывает тепло, называется капсаицин. Когда вы едите чили, капсаицин связывает и активирует особенные болевые рецепторы во рту и во всем пищеварительном тракте.

Боль, которую он вызывает, передается мозгу как ощущение жжения или повышение температуры, что заставляет мозг посылать телу сигнал о необходимости остыть. Может появиться потоотделение или кровеносные сосуды расширятся и будут направлять тепло выходить из тела через кожу, что вызывает покраснение на коже. Слезящиеся глаза, насморк или избыток слюны также являются типичной реакцией на капсаицин, потому что организм может воспринимать его как раздражитель, который необходимо вымыть.

Острая пища имеет антиоксидантные свойства. Свободные радикалы — это соединения, образующиеся в результате естественных процессов в организме, а также факторов окружающей среды, таких как алкоголь, загрязненный воздух и курение. Избыток свободных радикалов в организме может привести к повреждению клеток и ДНК, а со временем может привести к хроническим заболеваниям. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы в теле, а капсаицин в острой пище может действовать как антиоксидант.

Острый перец также является источником витамина С — мощного антиоксиданта.

Исследования показывают, что капсаицин может влиять на микробиом кишечника. Капсаицин может увеличить количество полезных бактерий и уменьшить вредные в нижней части желудочно-кишечного тракта.

Но, конечно же, есть и недостатки острой пищи. Она вызывает изжогу и кислотный рефлюкс. Острая пища — это один из продуктов, которых следует избегать, если вы склонны к изжоге или кислотному рефлюксу. Острая пища раздражает пищевод, когда она спускается в желудок, а также заставляет нижний сфинктер пищевода расслабляться.

Также острая еда может привести к проблемам с ЖКТ. Капсаицин раздражает ткани желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), поэтому организм может воспринимать его как угрозу. В ответ мышечные стенки кишечника усиливают сокращения, чтобы переместить пищу с капсаицином через желудочно-кишечный тракт, чтобы избавиться от него. Вот почему многим приходится бежать в ванную комнату, когда они едят острую пищу. Это признак того, что вы съели больше чили, чем может выдержать тело.

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