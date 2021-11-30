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Модная еда: названы неожиданные гастротренды 2022 года

Опубликован список продуктов и ингредиентов, которые станут гастротрендами в следующем году

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Кулинарные эксперты перечислили неожиданные продукты, которые будут пользоваться популярностью в 2022 году и помогут разбавить привычное нам меню. Что вошло в список?

Модная еда: названы неожиданные гастротренды 2022 года

Что будем есть в 2022 году (фото из открытых источников)

Гибискус

Да, теперь цветок гибискуса официально имеет право украшать не только ваш экстерьер, но и дополнять гастрономическое разнообразие продуктов. Его сладкий и терпкий вкус, оказывается, прекрасно сочетается с игристыми и газированными напитками – от легких алкогольных коктейлей до ароматизированной воды и сидра. 

Юзу

Востребованными становятся и фишки азиатской кухни. Например, эксперты прогнозируют в ближайшее время интерес европейцев к цитрусу юзу, в основном культивируемому в Японии, Корее и Китае. Этот фрукт имеет свежий и тонизирующий вкус – нечто среднее между лаймом, лимоном и грейпфрутом. 

Картофельное молоко

Растительное молоко выходит на новый уровень – вы не поверите, но теперь передовые инфлюэнсеры будут пропагандировать в своих инстаграммах не миндальный или соевый напиток, а картофельное молоко. 

Моринга

Вы могли не слышать об этом суперфуде только если вам повезло, и вы не сталкивались в своей жизни с расстройствами пищевого поведения. Потому что в некоторых кругах моринга настойчиво обсуждают в течение последних 2-3 лет, как продукт, который ВОЗ включил в список помогающих бороться с недоеданием. Поэтому неудивительно, что сейчас моринг в виде пудрового порошка, добываемый из листьев индийского дерева, встречается в десертах, протеиновых батончиках, шоколаде и даже зерновых смесях. Среди особенностей моринга – ее мощный витаминный заряд: она содержит в 7 раз больше витамина С, чем в апельсине, и в 15 раз больше калия, чем в банане.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие необычные сочетания продуктов помогут похудеть.


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Источник: https://23-59.ua/nevzhe-my-budemo-yisty-cze-neochikuvani-gastrotrendy-2022-roku/
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