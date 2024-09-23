logo

BTC/USD

62876.94

ETH/USD

2623.89

LTC/USD

66.50

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

46.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Мифы и правда о правильном питании: полезны ли детокс-диеты и натуральный сахар
commentss НОВОСТИ Все новости

Мифы и правда о правильном питании: полезны ли детокс-диеты и натуральный сахар

Некоторые продукты считаются вредными, хотя это не так

23 сентября 2024, 16:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Правильное питание является ключевым аспектом здорового образа жизни, но существует множество мифов, которые могут запутать людей. Портал "Комментарии" приводит самые распространенные мифы о правильном питании и правда о них.

Мифы и правда о правильном питании: полезны ли детокс-диеты и натуральный сахар

Иллюстративное фото

Натуральные сахара полезнее белого сахара.

Сахар остается сахаром, независимо от его происхождения. Хотя мед, кленовый сироп или кокосовый сахар могут содержать незначительное количество витаминов и минералов, они все равно являются добавленными сахарами и должны использоваться в ограниченных количествах.

Углеводы следует избегать похудения.

Углеводы являются важной частью здорового питания. Важно выбирать цельнозерновые продукты, такие как овес, кино и коричневый рис, и избегать обработанных углеводов, таких как белый хлеб и сладости.

Детокс-диеты очищают организм от токсинов.

Наш организм имеет собственные детоксикационные механизмы, такие как печень и почки. Детокс-диеты не обладают научными доказательствами эффективности и могут быть даже вредными.

Свежие продукты всегда полезны замороженные или консервированные.

Замороженные и консервированные овощи и фрукты могут быть такими же полезными, как свежие, поскольку они хранят большинство своих питательных веществ. Важно избегать продуктов с добавленными сахарами или солями.

Все жиры вредны.

Не все жиры одинаковы. Полезные жиры, такие как жирные кислоты омега-3, могут снижать риск сердечных заболеваний и поддерживать общее здоровье.

Калории – важнейший фактор для контроля веса.

Не только количество калорий, но и качество еды имеет значение. Важно обращать внимание на питательную ценность продуктов и выбирать богатые витаминами, белками и клетчаткой.

Следовательно, важно понимать, что многие распространенные представления о питании являются мифами и следует обращать внимание на научно обоснованные рекомендации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о лучших продуктах для здоровых волос.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости