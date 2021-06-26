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Медики рассказали, почему нельзя пить кофе в жару

Названы главные причины, по которым стоит отказаться от кофе в жаркий день

сегодня, 13:53
Автор:

Мокрик Анастасия

В невыносимую жару большинство людей отдает предпочтение холодным или даже ледням напиткам. Но есть и те, кто выбирает горячий кофе или чай по принципу "от горячего напитка в самую жару станет холоднее". Однако медики не советуют пить именно кофе и чай, когда за окном очень жаркая погода.

Медики рассказали, почему нельзя пить кофе в жару

Почему нельзя пить кофе, когда жарко - фото: из открытых источников

Всё дело в том, что оба напитка содержат кофеин, который может усугубить обезвоживание, что может стать проблемой в очень жаркую погоду. К слову, алкоголь и сладкие газировки медики также советуют исключить в такой период по той же причине. 

К признакам обезвоживания относятся чувство жажды, усталости, головокружения или головной боли. Также сухость во рту, губах или глазах  может быть признаком того, что вам нужно больше воды.

Второй причиной, по которой стоит отказаться от кофе в жаркую погоду, является тот факт, кто этот напиток "вымывает" из организма кальций. Это в свою очередь плохо сказывается на сосудах. А, как известно, в жару сосуды человека и без того расширяются и артериальное давление снижается. 

Чтобы утолить жажду в жаркий день и не предупредить обезвоживание организма, по мнению медиков, лучше всего запастись обычной холодной водой. Молочные напитки также хорошо помогают справиться с жаждой. Также не принесет вреда организму в жару квас, домашний компот или свежевыжатые соки/морсы. 


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Источник: https://www.derbytelegraph.co.uk/news/health/dont-drink-tea-coffee-during-1750951
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