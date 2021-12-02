Медики рассказали о вредных свойствах свинины

Свиное мясо – широко распространенный и вкусный продукт, но его частое употребление может плохо сказаться на состоянии здоровья. Чем может быть опасно такое мясо?

Свинина (фото из открытых источников)

Диетологи отмечают, что прежде всего, мясо свиньи может привести к дополнительным килограммам, и как итог – к ожирению. В составе продукта есть гистамин, способный вызвать аллергическую реакцию. А еще свиное мясо может спровоцировать фурункулез (заболевание кожи), аппендицит, дерматит и холецистит.

Более того, свиное мясо настолько токсично, что не уступает по своим канцерогенным свойствам сигаретам и алкогольным продуктам. Врачи предупреждают, что употребление свинины может угрожать риском заражения трихинеллезом. В свиньях обычно много таких паразитов, которые могут перейти с употреблением мяса к человеку. В результате могут появиться головные боли, рвота, высокая температура.

Также в свином мясе есть так называемый гормон роста, который способствует увеличению массы тела или повышает риск возникновения злокачественных опухолей.

И еще один компонент, портящий человеку жизнь – это свиной жир. Человеческий желудок, по словам медиков, не переваривает этот жир, он переходит в жировые отложения и создает проблемы с лишним весом.

Напомним, что спрос на свинину в Украине сокращается, а цены растут. Уже вторую неделю в стране наблюдается удорожание мяса на 5%, однако вскоре цена может повыситься еще больше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что несмотря на полезные свойства мяса, врачи советуют не увлекаться этим продуктом. В зоне риска, судя по результатам недавнего исследования, женщины. По результатам эксперимента, регулярное употребление красного мяса увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и деменции.

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