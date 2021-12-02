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Медики рассказали о вредных свойствах свинины

Специалисты назвали несколько причин для отказа от употребления свиного мяса

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Свиное мясо – широко распространенный и вкусный продукт, но его частое употребление может плохо сказаться на состоянии здоровья. Чем может быть опасно такое мясо?

Медики рассказали о вредных свойствах свинины

Свинина (фото из открытых источников)

Диетологи отмечают, что прежде всего, мясо свиньи может привести к дополнительным килограммам, и как итог – к ожирению. В составе продукта есть гистамин, способный вызвать аллергическую реакцию. А еще свиное мясо может спровоцировать фурункулез (заболевание кожи), аппендицит, дерматит и холецистит.

Более того, свиное мясо настолько токсично, что не уступает по своим канцерогенным свойствам сигаретам и алкогольным продуктам. Врачи предупреждают, что употребление свинины может угрожать риском заражения трихинеллезом. В свиньях обычно много таких паразитов, которые могут перейти с употреблением мяса к человеку.  В результате могут появиться головные боли, рвота, высокая температура.

Также в свином мясе есть так называемый гормон роста, который способствует увеличению массы тела или повышает риск возникновения злокачественных опухолей.

И еще один компонент, портящий человеку жизнь – это свиной жир. Человеческий желудок, по словам медиков, не переваривает этот жир, он переходит в жировые отложения и создает проблемы с лишним весом.

Напомним, что спрос на свинину в Украине сокращается, а цены растут. Уже вторую неделю в стране наблюдается удорожание мяса на 5%, однако вскоре цена может повыситься еще больше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что несмотря на полезные свойства мяса, врачи советуют не увлекаться этим продуктом. В зоне риска, судя по результатам недавнего исследования, женщины. По результатам эксперимента, регулярное употребление красного мяса увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и деменции.


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/81835-specialisty-rasskazali-o-vrede-svinogo-myasa.html
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