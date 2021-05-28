Медики рассказали о пользе углеводной диеты

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Ольга Чародий
Если вас огорчают лишний вес, гипертония и повышенный холестерин, попробуйте изменить рацион: углеводных продуктов в нем должно быть больше, а жиров — меньше. К такому выводу пришла группа ученых из США и Южной Кореи, пишет aerinle.
Углеводная диета (фото из открытых источников)
Исследователи изучали питание добровольцев, у которых были проблемы
с лишним весом, с сердцем и сосудами. И все они не дружили со спортом и вели
пассивный образ жизни. Так, углеводная диета помогла снизить уровень вредного
холестерина, снизить окислительный стресс. Что привело к сужению эндотелия
сосудов и, следовательно, снижение повышенного артериального давления.
Кроме этого участникам исследования удалось похудеть, причем мужчины потеряли больше лишних килограммов, чем женщины. Медики отмечают, что наибольшего эффекта в плане похудения и улучшения показателей здоровья сердечно-сосудистой системы удалось добиться тем, кто совмещал такое питание с физической активностью.
Напомним, ученые из Великобритании в ходе нового исследования доказали, что диеты могут быть эффективны при лечении онкологического заболевания. Правильный рацион питания способен предотвратить недуг. Исследователи выяснили, что на рост клеток рака влияет серин — аминокислота, которая участвует в производстве белков и содержится в таких продуктах, как мясо, рыба, соевые бобы, яйца. Ученые проведи эксперимент с лабораторными грызунами, их разделили на две группы. Первую группу не ограничивали в питании, а второй — давали рацион с низким содержанием серина.
Результаты показали, что у грызунов из второй группы рост злокачественной опухоли замедлился. Но при этом, исследователи заявили, что у 30% людей, у которых был диагностирован рак кишечника или поджелудочной железы, произошла мутация. Она привела к тому, что поврежденные клетки сами начали вырабатывать серин. В таких случаях, ограничения в еде уже, к сожалению, не показывают желаемого результата.
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