Медики рассказали, как предотвратить закупорку артерий

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Светлана Шкурупий
Кровеносная
система координирует и объединяет функционально разные органы и системы
целостного организма, поэтому нужно делать все возможное, чтобы она работала
должным образом. А немало важную роль в этом процессе играет питание.
Что нужно есть, чтобы предотвратить закупорку артерий (фото из открытых источников)
Врач-кардиолог-диетолог
Мишель Рутенштейн рассказал, что правильный рацион может предотвратить
прогрессирование и образование бляшек в артериях, уменьшить воспаление и тем
самым укрепить работу сердца и сосудов. Что для этого нужно?
Употребляйте больше
овса
Обогатите
рацион овсяной кашей, хлебцами или печеньем, потому что эта зерновая культура
содержит тип растворимой клетчатки бета-глюкан, который помогает снизить в
крови уровень "вредного" холестерина и предотвратить закупорку
артерий.
Перекусывайте
фруктами со съедобной кожицей
В
вашем ежедневном меню обязательно должны присутствовать фрукты, потому что они
являются источником витаминов и полезных веществ, но большое их количество
содержится именно в кожице. Яблоки,
груши, персики содержат клетчатку, которая благоприятно влияет на весь организм,
в частности сердечно-сосудистую систему.
Получайте достаточное
количество правильных витаминов и питательных веществ
Эксперт
говорит, что сохранить здоровье сердца поможет употребление рыбы, курицы,
молочных продуктов, бобовых, потому что они богаты на фолиевую кислоту и В12.
Ограничьте
потребление рафинированного сахара и насыщенных жиров
Можно
время от времени баловать себя сладостями, но главное — знать меру. Потребление
большого количества рафинированного сахара и углеводов может повысить уровень
холестерина, а это приведет к другим проблемам. Постарайтесь ограничить в
рационе эти вещества, чтобы защитить сосуды.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какая привычка является самой вредной для здоровья сердца.
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