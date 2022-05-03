Медики рассказали, как предотвратить закупорку артерий

Кровеносная система координирует и объединяет функционально разные органы и системы целостного организма, поэтому нужно делать все возможное, чтобы она работала должным образом. А немало важную роль в этом процессе играет питание.

Что нужно есть, чтобы предотвратить закупорку артерий (фото из открытых источников)

Врач-кардиолог-диетолог Мишель Рутенштейн рассказал, что правильный рацион может предотвратить прогрессирование и образование бляшек в артериях, уменьшить воспаление и тем самым укрепить работу сердца и сосудов. Что для этого нужно?

Употребляйте больше овса

Обогатите рацион овсяной кашей, хлебцами или печеньем, потому что эта зерновая культура содержит тип растворимой клетчатки бета-глюкан, который помогает снизить в крови уровень "вредного" холестерина и предотвратить закупорку артерий.

Перекусывайте фруктами со съедобной кожицей

В вашем ежедневном меню обязательно должны присутствовать фрукты, потому что они являются источником витаминов и полезных веществ, но большое их количество содержится именно в кожице. Яблоки, груши, персики содержат клетчатку, которая благоприятно влияет на весь организм, в частности сердечно-сосудистую систему.

Получайте достаточное количество правильных витаминов и питательных веществ

Эксперт говорит, что сохранить здоровье сердца поможет употребление рыбы, курицы, молочных продуктов, бобовых, потому что они богаты на фолиевую кислоту и В12.

Ограничьте потребление рафинированного сахара и насыщенных жиров

Можно время от времени баловать себя сладостями, но главное — знать меру. Потребление большого количества рафинированного сахара и углеводов может повысить уровень холестерина, а это приведет к другим проблемам. Постарайтесь ограничить в рационе эти вещества, чтобы защитить сосуды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая привычка является самой вредной для здоровья сердца.

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