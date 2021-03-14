Медики рассказали, что нельзя делать при боли в желудке

Одной из самых распространенных жалоб пациентов являются боли в желудке. Но многие люди не знают, как с ними справляться и лишь усугубляют ситуацию. Американские медики рассказали о том, что нельзя делать, если болит желудок.

Что нельзя делать, если болит желудок / Фото: yellmed.ru

Специалисты отметили, что в первую очередь, нужно отказаться от тяжелой, жареной и жирной пищи, потому что она нагружает желудок и может привести к более серьезным нарушениям. Также врачи советуют избежать алкогольных напитков, сладкой газировки, кофе, молочных продуктов и цитрусовых.

Принимать лекарственные средства без консультации врача и установки точного диагноза также не рекомендуется, потому что самолечение может ухудшить состояние.

Если хотите облегчить болевые ощущения, тогда стоит пить больше жидкости, лучше обычной воды, а также употреблять продукты, в составе которых есть клетчатка — сложный углевод, обеспечивающий правильную работу кишечника.

В качестве натурального анальгетика эксперты советует принимать настой ромашки, обладающий расслабляющим и успокаивающим свойством, и настой вербены лимонной.

Напомним, эксперты назвали фрукт, который снижает риск возникновения рака желудка. Оказалось, что эта груша, в которой содержится клетчатка, флавоноиды и другие антиоксидантные вещества.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди жалуются на изжогу и другие расстройства пищеварительной системы, связанные с повышенной кислотностью желудка. Эксперты назвали продукты, которые снижают кислотность и улучшают пищеварение. Что это за продукты, узнайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!