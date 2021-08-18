Медики перечислили занятия, опасные сразу после еды

После приема пищи медики рекомендуют воздержаться от нескольких занятий, иначе можно оказать негативное влияние на здоровье. О чем идет речь?

Что нельзя делать сразу после еды (фото из открытых источников)

Принятие душа

После сытного обеда или ужина не желательно принимать ванну, душ или заниматься плаванием, хотя бы 40 минут. Эксперты говорят, что водные процедуры могут помешать нормальному пищеварению.

Курение

Сразу после приема пищи такая вредная привычка связывает кислород, который необходим для правильной работы пищеварительной системы, поэтому тело поглощает больше канцерогенных веществ. Ученые говорят, что даже одна сигарета после еды опасная для здоровья, потому что увеличивает риск развития серьезных заболеваний, в том числе онкологии.

Питье чая

Многие люди после трапезы устраивают чаепитие, но это не совсем правильно. Медики говорят, что употребление чая может помешать организму поглощать из продуктов такой минерал как железо. Лучше сделать паузу на 30-40 минут.

Употребление фруктов

Съеденные сразу после основного блюда фрукты могут не перевариваться должным образом и стать тяжелой нагрузкой для желудочно-кишечного тракта. В результате может появится изжога, метеоризм и другие нарушения пищеварения.

Напомним, что при полном отказе от еды человек некоторое время способен жить и сохранять определенную работоспособность, но его состояние здоровья будет ухудшаться, а силы пропадать. Врач-гастроэнтеролог Александра Мызникова рассказала, как будет реагировать тело на отсутствие пищи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вода, принятая во время или после еды разбавляет желудочные ферменты и кислоты, а также препятствует пищеварению. Так ли это, узнайте в нашем материале.

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