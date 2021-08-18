logo
Русский Українська

BTC/USD

44801.07

ETH/USD

3029.21

LTC/USD

167.31

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Медики перечислили занятия, опасные сразу после еды
commentss НОВОСТИ Все новости

Медики перечислили занятия, опасные сразу после еды

Медики назвали занятия, от которых стоит отказаться сразу после приема пищи, чтобы не навредить здоровью

18 августа 2021, 20:15
Автор:

Светлана Шкурупий

После приема пищи медики рекомендуют воздержаться от нескольких занятий, иначе можно оказать негативное влияние на здоровье. О чем идет речь?

Медики перечислили занятия, опасные сразу после еды

Что нельзя делать сразу после еды (фото из открытых источников)

Принятие душа

После сытного обеда или ужина не желательно принимать ванну, душ или заниматься плаванием, хотя бы 40 минут. Эксперты говорят, что водные процедуры могут помешать нормальному пищеварению.

Курение

Сразу после приема пищи такая вредная привычка связывает кислород, который необходим для правильной работы пищеварительной системы, поэтому тело поглощает больше канцерогенных веществ. Ученые говорят, что даже одна сигарета после еды опасная для здоровья, потому что увеличивает риск развития серьезных заболеваний, в том числе онкологии.

Питье чая

Многие люди после трапезы устраивают чаепитие, но это не совсем правильно. Медики говорят, что употребление чая может помешать организму поглощать из продуктов такой минерал как железо. Лучше сделать паузу на 30-40 минут. 

Употребление фруктов

Съеденные сразу после основного блюда фрукты могут не перевариваться должным образом и стать тяжелой нагрузкой для желудочно-кишечного тракта. В результате может появится изжога, метеоризм и другие нарушения пищеварения. 

Напомним, что при полном отказе от еды человек некоторое время способен жить и сохранять определенную работоспособность, но его состояние здоровья будет ухудшаться, а силы пропадать. Врач-гастроэнтеролог Александра Мызникова рассказала, как будет реагировать тело на отсутствие пищи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вода, принятая во время или после еды разбавляет желудочные ферменты и кислоты, а также препятствует пищеварению. Так ли это, узнайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.timesnownews.com/health/article/4-things-you-should-never-do-right-after-eating-lunch-or-dinner/549754
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ