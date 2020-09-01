О том, можно ли пить воду во время приема пищи, множество людей спорят, так и не находя правильного ответа. Диетолог Алла Манайкина решила развенчать все популярные мифы об этом, передает издание golos.

Множество химических реакций, которые происходят при употреблении пищи, нуждаются в воде. Потому как из нее состоит слюна и желудочный сок. То есть, имея базовые представления о физиологии человека, можно опровергнуть этот миф, уверяет диетолог.

Пить или не пить воду во время еды: мнение диетолога. Фото: girls-secrets.

А чтобы доказать следующий аргумент, необходимо немного разбираться как функционирует желудок. Его разделяют на проксимальный отдел (функция хранения пищи) и дистальный отдел (функция перемешивания и переработки). И когда еда попадает в организм, твердые ее компоненты располагаются слоями, а при помощи жидкости и желудочного сока они поступают в дистальный отдел желудка.

Во время приема пищи вода никак не влияет на кислотность и работу ферментов в желудочном соке. При правильной работе желудок может самостоятельно регулировать концентрацию желудочного сока в организме.

Диетолог говорит, что можно пить воду и во время еды, и перед, и после. Главное, не переборщить с этим, чтобы жидкость успевала уходить из желудка. Поэтому если вы привыкли запивать трапезу стаканом воды, нет явных причин, чтобы отказаться от этого.





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